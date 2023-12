Organizaciones sociales se movilizaron en Paraná: “Debe haber amplia unidad"

El Movimiento Socialista de los Trabajadores, organizaciones políticas, sindicales, ambientales, feministas, de DDHH y organizaciones sociales se concentraron en plaza 1º de Mayo, de Paraná, y marcharon hacia Casa de Gobierno, según pudo registrarLa movilización, que se replicò en distintos puntos del país, se realizó, según indicaron, “en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de los hechos ocurridos en 2001 y en contra del plan motosierra que el gobierno de Milei comenzó a aplicar sobre el pueblo trabajador”.Nadia Burgos, dijo aque “a 22 años del Argentinazo, escuchar que un gobierno va a aplicar un ajuste y que para ello van a desarrollar un protocolo tan brutalmente agresivo como el de Bullrich, tiene que ser una alerta para todo el pueblo trabajador”.“Estamos esperando el anuncio que haría esta noche Milei, de un DNU que es anticonstitucional porque piensa llevar adelante reformas estructurales del estado, de la política argentina en un marco donde no va a discutir con nadie, sino a través de un DNU. Debe haber una amplia unidad de todos los sectores políticos, sociales y sindicales que decimos no al ajuste de Milei, hay otra forma de salir de la crisis y tenemos que movilizarnos”, manifestó.Remarcó que “es un llamado a la CGT y a la CTA, es necesaria una huelga general para frenar el ajuste y la represión. Tiene que empezar el plan de lucha ya”.Aclaró que “las movilizaciones fueron planteadas de manera pacífica, no hay un lugar en el mundo donde se presenten protocolos de seguridad que impidan manifestarse, porque las manifestaciones son un derecho constitucional y están avaladas por un sinfín de normas internacionales”.En tanto, la docente Mónica Sforza comentó: “Desde el sindicato de docentes universitarios de Entre Ríos, apoyamos y participamos de esta marcha histórica porque se celebra lo que sucedió en 2001. Hoy más que nunca se resignifica esa lucha frente a las medidas tan antipopulares y de ajuste que quiere llevar adelante el presidente Milei, acompañado por un protocolo de represión hacia las manifestaciones y la protesta social”.Asimismo, sostuvo: “La Universidad no escapa de eso porque lo vamos a sentir en el presupuesto, en los salarios, en la diminución de becas y todo lo que implica el progreso, así como el crecimiento de la Universidad. Democrático es manifestar cuando uno tiene una convicción en la calle y hacerlo público, aun sabiendo que él (Javier Milei) ganó con el voto de la gente”.Con respecto a la manifestación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo: “Pude ver poco porque me estaba preparando para venir acá, pero fue un triunfo de toda la marcha haber llegado y concretado el acto, más allá del protocolo y actitud represora de Bullrich”.A su vez, Dante Klocker señaló: “En primer lugar, como todos los 20 de diciembre, queremos hacer nuestro homenaje a la víctima de ‘Argentinazo’, pero este año además de ese recordatorio, tiene una significación especial porque estamos en una etapa especial, donde es importante recordar aquello por lo cual dieron la vida, que es frenar el ajuste que en estos momentos se ha vuelto brutal”.Un integrante de la MST, por su parte, contó: “Marchamos por el ajuste que venimos recibiendo hace años y ahora se profundizó por las medidas que acaba de anunciar el gobierno, más el protocolo antipiquete, violando los derechos constitucionales”.Finalmente, una integrante del Polo Obrero dijo: “Vinimos porque no se puede vivir por lo que se está pasando y tenemos hijos, donde en 10 o 15 días que asumió este presidente, las cosas se fueron al 100%”.