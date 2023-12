Colectivos: UTA sostiene que "si se paga el aguinaldo se restablece el servicio"

La medida de fuerza comenzó este miércoles y es porque los trabajadores no percibieron el pago del aguinaldo.

Rige un paro de colectivos urbanos, que afecta Paraná, el área metropolitana y diversas localidades del interior de la provincia.Cabe recodar que desde hoy comienza a regir el nuevo valor del boleto de colectivos.dialogó con el secretario General de Uta Entre Ríos, Juan José Brito, quien aseguró que “queremos que se pague el aguinaldo completo. Los choferes están en el lugar de trabajo,”.En esta misma línea, Brito dio cuenta que desde la Nación se le transfirió a Provincia una suma de 48 millones de pesos para el pago a los trabajadores, pero la empresa aduce que no le alcanza para hacer frente a todo lo que adeuda. “De todos modos, informaron que harían falta unos 110 millones de pesos para puedan abonar el aguinaldo completo”, aseveró Brito al agregar que “todavía no tuvimos respuesta ni de la empresa, municipio o provincia”.Al ser consultado sobre la propuesta de Buses Paraná de abonar el aguinaldo en tres cuotas, el secretario General señaló que no recibieron "ninguna propuesta en UTA y en el caso de recibirla, se rechazará”, expresó y acotó que “los choferes están muy preocupados por la situación que viven”.Cabe recordar que las empresas Mariano Moreno y Ersa, presentaron ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos un procedimiento preventivo de crisis. Según informaron, esto se debe a “los cambios producidos en la economía nacional, los compromisos asumidos en el proceso licitatorio de renovación de unidades, la eliminación de los subsidios nacionales que modificaron las condiciones contractuales”, entre otras.Sobre este tema, Brito aseveró que desde UTA “no permitirá que ninguna situación afecte a los trabajadores. Si la empresa hace eso, entraremos en un conflicto, `porque no aceptamos que toquen a ningún trabajador”“Los choferes están preocupados, porque se vienen problemas gravísimos, no se sabe qué pasará el año que viene, en torno al pago de subsidios y genera muchísima incertidumbre. Venimos de meses haciendo medidas de fuerza porque nunca está la plata para agar y todos estamos cansados”, dio cuenta al aclarar que con esta situación “no se puede proyectar nada porque no saben cuándo les van a pagar. Estamos cerca de Navidad y los trabajadores quieren hacer sus compras”.Boleto general: Pesos Doscientos Cuatro ($204,00)Boleto primario (AM) : Pesos Veinte ($20,00)Boleto secundario (AM) : Pesos Cincuenta y Uno ($51,00)Boleto terciario y universitario: Pesos Sesenta y Uno ($61,00)Boleto obrero: Pesos Ciento Treinta y Tres ($133.00)Boleto jubilado: Pesos Noventa y Dos ($92,00)Boleto nocturno: Pesos Doscientos Sesenta y Cinco ($265.00)Franja horaria: Pesos Ciento Sesenta y Tres ($163,00)Combinado: Pesos Doscientos Cuatro ($204,00).