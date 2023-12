Tras las lluvias, desmalezan y limpian los accesos a Paraná para las Fiestas

“Fueron semanas complejas por las condiciones climáticas, el pasto creció rápidamente favorecido por el sol y la humedad, por lo cual, decidimos descubrir la mayor cantidad de espacios posibles a través de la tarea de desmalezado y limpieza en distintos puntos de acceso a la ciudad y en El Thompson”, comunicó ael secretario municipal de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld. Según fundamentó, los trabajos son “para que los vecinos y turistas puedan ver una ciudad limpia y ordenada”.“Los grupos operativos municipales están abocados a la tarea y es importante que Paraná esté linda por las Fiestas”, remarcó Hirschfeld, durante los trabajos que se realizaban sobre avenida Circunvalación y calle Blas Parera.En la oportunidad, se anunció que la intendenta Rosario Romero inaugurará, este sábado, las piletas del complejo municipal La Toma. “Debido a la apertura, los municipales trabajan para que las piletas estén limpias y pintadas; arreglan el ingreso al predio, las calles internas y las luminarias; y acondicionan una cancha de vóley y los sectores de parrillas”, contó Hirschfeld.“El 24 y el 31 se cumplirá con la recolección de manera normal; mientras que el 25 de diciembre y el 1º de enero no habrá servicio y se retomarán las actividades el 26 y 2, respectivamente”, informó el secretario municipal y pidió a los vecinos “que no saquen la basura a la calle durante los días en los que no habrá recolección para evitar malos olores y que los contenedores se rebasen”.