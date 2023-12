Video: robaron moto a trabajador en Hospital Pascual Palma de Paraná

Un trabajador del hospital “Pascual Palma”, sufrió el robo de su moto, cuando estaba realizando sus labores diarias. El hecho ocurrió en plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad con las que cuenta el Complejo Escuela Hogar, en avenida Don Bosco, de Paraná.El rodado sustraído es una moto de color negra marca Motomel Blitz 150 cc, que está en perfectas condiciones.

En diálogo con Elonce, el damnificado, Ulises, mencionó que martes ingresó a trabajar alrededor de las 12 del mediodía y dejó la moto en una de las galerías del lugar, espacio que tiene permanente circulación de personas y donde había otros rodados. “Es un sector común, donde todos estacionamos las motos y bicis”, mencionó al acotar que su día transcurrió normal, hasta que finalizó tu turno: “Alrededor de las 18, fui a buscar mi moto y no estaba”.“Al ver que faltaba a mi moto,s”, expresó Ulises.accedió a un video donde se puede ver como un joven, que llevaba una mochila, pasa por el lugar y al ver la moto, disimuladamente realiza maniobras para destrabarle el volante y se la lleva de tiro.El damnificado realizó la denuncia en la Comisaría Cuarta y hasta el momento no ha tenido novedades al respecto. “Sé que están buscando por toda la zona, pero lamentablemente no hay ninguna información”, aseveró.En este sentido, dijo estar angustiado por lo que le ocurrió ya que a la moto la usaba para ir a trabajar todos los días. “Ahora no tengo en qué ir”, expresó y acotó que espera recuperarla prontamente.Finalmente, el trabajador mencionó que ofrece recompensa para poder recuperar el rodado. “Espero que no haga falta pagar nada, pero dQuien sepa algo de mi moto que se comunique al 3434 67-0840", cerró.