La Junta Ejecutiva de UTA, seccional Entre Ríos, comunicó la retención de servicios de colectivos a partir de las 00 hs de este miércoles en Paraná y Área Metropolitana. En este senrido,dialogó con usuarios para conocer sus opiniones tras quedarse sin el servicio.Otra mujer compartió su frustración: “Este tema me superó, recién me dejó un colectivo y anoche también. Estoy harta de esta situación. Mañana no sé cómo voy a hacer para volver a trabajar”.Una usuaria del recorrido 16 desahogó su molestia: “Estoy cansada de esta situación, todos los días es lo mismo. Vivo en calle Miguel David y trabajo en el centro”. Además, comentó: “Hace una hora estoy esperando y todos los días es lo mismo. Mañana tendré que mandar una nota porque no puedo pagar un remis”.