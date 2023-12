Trabajan para realizar la 60º edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos

Colaboradores de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del barrio km. 5 ½, zona sur de Paraná, informaron que están trabajando en la organización de una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos. La misma se realizaría del 5 al 7 de enero de 2024.En ese sentido, indicaron que al ser una fiesta gratuita “los gastos cada vez son mayores debido al gran público que se acerca anualmente”. A la última edición asistieron más de 25.000 personas. “Se trata de brindar mejores espectáculos, mejor atención en cantinas y una mejora constante y permanente de las infraestructuras, etc”, señalaron.Expresaron que “hoy, como nunca, nos toca atravesar lamentablemente por esta economía. Al ser gratis, se busca conservar el objetivo primordial de hacer felices a nuestros niños, no perdiendo la inocencia de tal acontecimiento bíblico, revalorando esta Festividad Sagrada. Estamos poniendo un gran esfuerzo para llevarla a cabo y no es fácil”.Informaron que “de no contar con el apoyo en general para realizarla como en otras ediciones, desde la organización prometemos, aunque sea, realizar la gran caravana el sábado 6 de enero. En principio, la salida sería desde la Catedral y luego se haría un recorrido por el barrio San Agustín, para llegar alrededor de las 20:30 hs a la capilla, presentar el Pesebre viviente y un espectáculo familiar. Antes de la salida de esta gran caravana, los Reyes Magos visitarían el Hospital San Roque, si Dios quiere”.Por ello “instamos a nuestros gobernantes, comercios, empresas, a que sigan apoyando esta iniciativa para que, justamente en sus 60 años, siga manteniendo el brillo como siempre, recordando que esto se desarrolla sin fines de lucro”.“Mantenemos la esperanza de hacer esta única Fiesta Provincial que tiene Paraná”, indicaron.