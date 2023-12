Lanzaron una rifa solidaria para saldar deudas en veterinarias

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Lanzaron una rifa solidaria a beneficio de “Rock my dogs” con el objetivo de saldar la deuda en veterinarias. El premio consiste en una noche de alojamiento para dos personas en un reconocido hotel de calle Alameda de la Federación. En ese sentido, Elonce dialogó con Agustina, una organizadora de la iniciativa.



“Veníamos bien con la deuda en la veterinaria, pero hubo un desbalance. La idea es que para el 23, la mayoría de las agrupaciones podamos cancelar los saldos que vamos teniendo porque la veterinaria cierra por 15 días y teniendo en cuenta la devaluación de las cosas, piden que achiquemos la deuda lo mayor posible”, manifestó.



Además, agregó: “Hubo un par de rescates importantes en los últimos días, donde una perra estuvo nueve días internada, pero finalmente la dormimos porque no teníamos para salir adelante. Asimismo, una persona me pidió prestada la cuenta porque encontró a un perro y se hizo cargo de tenerlo, cuidarlo, aunque los costos de veterinarios son altos, sobre todo, cuando requieren cirugía. También tuvimos a otra perra que mandamos a castrar”.



“De esta manera, la cuenta creció de golpe así que estoy pidiendo colaboración para achicarla lo más posible y con suerte, cancelarla el viernes”, acotó.



Por último, la organizadora del evento comentó que el ganador de la rifa solidaria pasará una noche en un reconocido hotel de calle Alameda de la Federación. Además, añadió que “se venden números del 1 al 200, los cuales salen $1.500 cada uno y lo pueden encargar a través del Instagram o el Facebook de ‘Rock my dogs’”. (Elonce)