Padres exigen la habilitación de la nueva escuela Bazán y Bustos

Un grupo de padres exigió a través dela habilitación del nuevo edificio de la escuela “Bazán y Bustos” de barrio La Floresta. “Reclamamos que ya nos entreguen la escuela, que está en un 90% terminada, y porque la otra ya no está en condiciones para los chicos”, indicó una mamá, Jessica Abellia.Y repasó: “Tuvimos el acto de fin de año, la semana pasada, y estaba todo inundado por la lluvia; los chicos se mojaron y por eso estamos pidiendo que nos entreguen la escuela nueva”.En la oportunidad, otra mamá, Mirta Gauna, denunció que, en las instalaciones del establecimiento educativo, “venden fierros”. “No vamos a esperar a que saquen puertas y ventanas”, se quejó.Los padres pretenden que les entreguen la escuela para celebrar la fiesta de fin de curso en las nuevas instalaciones de calles Burmeister y República del Líbano. “Los de arriba se olvidaron de esta escuela y quedó muy abandonada”, denunciaron las mujeres en una clara afrenta a las autoridades de Educación.“Los chicos pobres no tienen dónde sacar sus fotos de colación”, evidenció al sentenciar: “La educación tiene que ser primero”.Consultadas a las mujeres por los motivos que hacen a la no habilitación del establecimiento educativo, éstas respondieron: “Dicen desde Agmer que el playón deportivo no se pudo terminar y no tienen un lugar donde reubicar la plaza”.Con una inversión estimada en casi 85 millones de pesos, el gobierno provincial -bajo la gestión de Gustavo Bordet- había anunciado en enero de 2021 que daba inicio a las tareas de edificación para el nuevo establecimiento de la escuela ubicada en barrio La Floresta de Paraná.Con un plazo de ejecución de 720 días, la construcción contemplaba para el nivel primario la edificación de nueve aulas, SUM, laboratorio de ciencias, centro de recursos pedagógicos y multimediales. Además, se construirá un taller multiprósito, patio de juegos y expansión y playón deportivo, área de gobierno, sala de docentes y coordinación pedagógica, grupos sanitarios para alumnos y para docentes, comedor, cocina y depósitos.En tanto, para el nivel Inicial se preveía la construcción de tres salas con sanitarios, SUM y patio de juegos.El Salón de Usos Múltiples se planteaba como gimnasio en el que podrán desarrollarse actividades deportivas como básquet y vóley, tanto los alumnos de la escuela como los habitantes de los alrededores, con la intención de integrarlos a la escuela y colaborar a su contención social.El playón polideportivo estaría ubicado de manera tal que pueda ser utilizado por gente del barrio sin interrumpir las actividades pedagógicas. Asimismo, tanto este espacio como el del comedor estaban pensados también para el desarrollo actividades extracurriculares artísticas como teatro, música, cine etc.