Asamblea Ciudadana: "Es indispensable un buen servicio de transporte"

Paraná Empresas de colectivo presentaron procedimiento preventivo de crisis

Desde Buses Paraná, confirmaron aque “el viernes se presentó ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos un procedimiento preventivo de crisis”. Se aguarda que se fije fecha de audiencia entre las partes para abordar la situación.Esteban Rossi, integrante de la Asamblea, indicó aque “este encuentro fue parte de un acuerdo que tuvimos en una charla con Rosario Romero donde definimos tratar de colaborar y encontrar puntos de acuerdo que nos permitan que los vecinos recuperen el derecho a la movilidad, que es muy importante para poder vivir. Es una ciudad que se está expandiendo”.Indicó que “hace falta recorrer Paraná para darse cuenta de que es indispensable el transporte público de pasajeros. Sin el transporte público de pasajeros la gente no llega al trabajo, a la facultad, a la escuela, al hospital. El transporte es un derecho que afecta a otros derechos”.“Tratamos de buscar puntos de acuerdo a partir de entender cómo están viendo las soluciones. Hace años que venimos trabajando en esta cuestión. Hace falta una articulación del transporte de colectivos con el tren para que los pasajeros del área Metropolitana se suban al tren y luego al colectivo. Que los pasajeros de Paraná también usen esa combinación. Hay que sumar la bicicleta. Esos tres elementos tienen que estar para lograr la movilidad de la ciudad”, dijo.Remarcó que “esto de que la empresa reduce el servicio y que la municipalidad lo ha tenido que aceptar, que no ha podido intervenir exigiendo que las frecuencias se cumplan, para nosotros es terrible. A eso hay que sumarle que la calidad de los coches es deplorable. El marco regulatorio exige un promedio de seis años de antigüedad y máximo de 10 años, y eso claramente no se cumple, los coches se caen a pedazos. Eso es no cumplir con el marco regulatorio. Los subsidios que le dan a la empresa van a saco roto porque brindan un servicio horrible”.“Hay gente que no tiene otra alternativa y los concejales le aprueban un aumento del boleto para un servicio que no existe, para que la empresa determine circulación y frecuencia”, agregó.