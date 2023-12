Colectivos: “Estamos monitoreando la situación”, indicaron desde el municipio

Paraná Empresas de colectivo presentaron procedimiento preventivo de crisis

Asamblea Ciudadana

Desde Buses Paraná, confirmaron aque “el viernes se presentó ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos un procedimiento preventivo de crisis”. Se aguarda que se fije fecha de audiencia entre las partes para abordar la situación.“Desde el equipo de abogados del municipio estamos trabajando y estamos alerta ante la situación, ante lo que sugiere y lo que enmarca, siguiendo y monitoreando la situación de cerca”, aseguró.Dijo que “coincidimos en la mirada de los usuarios de transporte, es una situación que no tiene más margen de tolerancia, ante la insuficiencia del servicio. La idea es trabajar a partir de la mirada de ellos que son los que a diario suben a las unidades de transporte, son quienes conocen el estado de las mismas. Nosotros en nuestro rol de autoridad de aplicación en el ámbito del transporte urbano, trabajaremos por el cumplimiento efectivo”.“Asumimos la semana pasada y hasta la fecha hemos librado órdenes de servicio a partir de incumplimientos detectados a través de la red de monitoreo”, agregó.Mencionó los trenes y señaló que “dentro del plan multimodal de transporte, la idea es que el tren sea un instrumento que venga a complementar y sea protagonista. Creemos también en la bicicleta como un actor emergente necesario con respecto a las nuevas medidas de sustentabilidad que sugiere el ambiente y las nuevas coyunturas. Creemos en la reeducación de la movilidad para los usuarios de Paraná a partir de una perspectiva que tenga como prioridad el cuidado de la ciudad, el ambiente y la calidad del servicio”.Remarcó que “hoy la prioridad es trabajar en una mejora inmediata del sistema actual de transporte urbano. Dentro de un año y medio se vence la concesión actual y la idea es armar una mesa de trabajo amplia, representativa de los usuarios, en la cual converjan el ejecutivo municipal, el HDC y todas las instituciones representativas de los usuarios”.Por otra parte, se refirió a la reducción de los servicios de transporte y explicó que “hay medidas de corte nacional que nos afectan a todos. El hecho de la devaluación de los últimos días, el aumento desmedido del combustible modificó la estructura de costos del servicio. Con la empresa tenemos diálogo permanentemente. Hoy por hoy la prioridad es sostener el servicio para los paranaenses y a su vez optimizar los recursos para la operación vigente y direccionarlos a los horarios de mayor demanda y las áreas de mayor demanda. Proponemos un trabajo en conjunto con la Asamblea Ciudadana. Es importante incorporarlos a la toma de decisiones”.Por su parte, Esteban Rossi, integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, indicó a Elonce que “este encuentro fue parte de un acuerdo que tuvimos en una charla con Rosario Romero donde definimos tratar de colaborar y encontrar puntos de acuerdo que nos permitan que los vecinos recuperen el derecho a la movilidad, que es muy importante para poder vivir. Es una ciudad que se está expandiendo”.Indicó que “hace falta recorrer Paraná para darse cuenta de que es indispensable el transporte público de pasajeros. Sin el transporte público de pasajeros la gente no llega al trabajo, a la facultad, a la escuela, al hospital. El transporte es un derecho que afecta a otros derechos”.“Tratamos de buscar puntos de acuerdo a partir de entender cómo están viendo las soluciones. Hace años que venimos trabajando en esta cuestión. Hace falta una articulación del transporte de colectivos con el tren para que los pasajeros del área Metropolitana se suban al tren y luego al colectivo. Que los pasajeros de Paraná también usen esa combinación. Hay que sumar la bicicleta. Esos tres elementos tienen que estar para lograr la movilidad de la ciudad”, dijo.Remarcó que “esto de que la empresa reduce el servicio y que la municipalidad lo ha tenido que aceptar, que no ha podido intervenir exigiendo que las frecuencias se cumplan, para nosotros es terrible. A eso hay que sumarle que la calidad de los coches es deplorable. El marco regulatorio exige un promedio de seis años de antigüedad y máximo de 10 años, y eso claramente no se cumple, los coches se caen a pedazos. Eso es no cumplir con el marco regulatorio. Los subsidios que le dan a la empresa van a saco roto porque brindan un servicio horrible”.“Hay gente que no tiene otra alternativa y los concejales le aprueban un aumento del boleto para un servicio que no existe, para que la empresa determine circulación y frecuencia”, agregó. Elonce.com