Moda circular, tendencia que crece: “El objetivo es que circulen las prendas"

El aumento de precios en el rubro indumentaria hace que muchas personas opten por sumarse a la moda circular.Carmela, contó aque “invitamos a la gente a que regale moda circular, a que se saque el perjuicio de que en las ferias se consiguen cosas feas, en mal estado o con mucho uso. Hay cosas con etiqueta e impecables”.“Tenemos ropa desde 2500 pesos, jeans a 3500 pesos o 5000 pesos, entre otras opciones. Es muy bueno regalar algo lindo y que te permita tu economía”, resaltó.Destacó que la moda circular “viene de la mano de la moda sustentable. Las mujeres somos de comprar mucho, si uno no quiere tirar ni regalar, puede hacer algo por el medio ambiente que es hacer circular esa ropa. Tengo algo, se lo doy a otra persona, lo usa como nuevo y circula la prenda”.“Aceptamos ropa para vender, trabajamos a consignación. Siempre recibimos ropa de temporada. Le damos un porcentaje a la persona. Nosotros lo vendemos y esa persona puede o cobrarlo o comprarse algo en la feria. Mucha gente se va sumando, consulta”, resaltó.Aclaró que “la única condición que ponemos es que la prenda tiene que estar en buen estado. No manchada, no sucia”.