Los remises también aumentaron sus tarifas: “No queda otra”, lamentó empresario

Paraná Los pasajes aumentaron el 30 por ciento y tendrán otras subas durante diciembre

Economía Cómo ahorrar en los surtidores ante una nueva suba de los combustibles

Economía Cuánto cuesta llenar el tanque del auto en Paraná tras la suba de combustibles

Tras la devaluación anunciada por el gobierno en el inicio de esta semana, se registraron aumentos en los precios de los combustibles, alimentos, pasajes y las tarifas de los remises no quedaron ausentes.Este viernes, la Cámara de Remises dispuso un movimiento tarifario que ronda el 30 por ciento, según confirmó a, Juan Carlos Eberle, propietario de Remises Centro.“El día a día es caótico, estamos ante una incertidumbre, estos movimientos tan repentinos y bruscos han llevado a que también tengamos que corregir las tarifas. La última había sido tocada los primeros días de noviembre, pero después hubo tres grandes aumentos en los combustibles, sin contar los seguros o los repuestos”, manifestó.Ante este panorama, la Cámara de Remises modificó este viernes las tarifas en un 30 por ciento. Según explicó el empresario, “ese porcentual no es producto de un estudio de mercado o costo de precios, sino que es arrimarnos desde atrás a todas estas subas que han venido ocurriendo”. A partir de hoy,“Siempre tratamos de mantener las tarifas lo más que podemos, cuando ya el combustible se hace oneroso, se toca; pero en la composición de una tarifa hay un montón de variables, como la comisión de los choferes, neumáticos, seguros, impuestos. Cuando no se da más, no queda otra que tocar. No somos partidarios de estos ajustes de precio que los sufre el usuario y también nosotros porque lo primero que se nota es la reducción de viajes”, mencionó Eberle.Y remarcó: “No queda otra, le pedimos disculpas a la ciudadanía pero hay que aproximar un poco los números a la realidad, no es incrementar una utilidad sino achicar los márgenes para seguir brindando el servicio. Corremos de atrás, esperamos que no haya más aumentos en el combustible”.Finalmente, Eberlé, se refirió a la competencia ilegal que significa para el sector el desempeño de choferes mediante la aplicación UBER y reclamó ante la “no intervención del municipio” en este aspecto. “Esto nos ha afectado mucho y es otro enemigo con el cual tenemos que lidiar para poder seguir subsistiendo”.