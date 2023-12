"La gente compra menos porque el dinero no les alcanza”, dijo una verdulera

Andrea de la verdulería ubicada en la intersección de las calles Libertad y Sebastián Vázquez de Paraná, dio cuenta a Elonce de las variaciones de precios que registran las verduras.“Por ahora está estable, no ha subido ni bajado tanto, pero hay diferencias de cuando compras en diferentes supermercados. Antes ponía combos y duraban una semana completa o 15 días. Ahora tenes que estar todos los días preguntando si subió o bajó tal cosa”, manifestó.Además, agregó: “La fruta de carozo que la semana pasada estaba muy distinta en los valores, hay algunas que aumentaron $5.000 el cajón, de un día para el otro. No hay una estabilidad, hoy si no hubo ventas, bajan los precios, si hay demanda, te cobran más caro y así sucesivamente”.Asimismo, dijo: “Ayer había un tomate que estábamos vendiendo dos kilos a $2.500 y ahora está dos kilos $2.000, donde se comenta que la semana que viene se va a ir el kilo a $3.000, es una cosa de locos”.Finalmente, destacó: “Trabajamos de lunes a viernes de 8 a 21 horas y sábados de 8 a 14 horas. En los días festivos, trabajaremos los sábados de 8 a 21 horas y el domingo de 8 a 16 horas”.