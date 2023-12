La vacuna contra el dengue ya se consigue en farmacias de Paraná

Sociedad Salud recuerda las recomendaciones para prevenir el dengue

A partir del incremento de la presencia de mosquitos, favorecida por las altas temperaturas y humedad en la provincia se inició la comercialización de la vacuna TAK-003, conocida como Qdenga, con el fin de inmunizar al el dengue en Entre Ríos.La Confederación Farmacéutica Argentina (CFA), explicó que está diseñada para inducir “respuestas inmunes protectoras humorales y celulares contra los cuatro serotipos de dengue”. La misma vacuna fue aprobada en otros países de la Unión Europea, también Reino Unido y Brasil.No obstante, no se recomienda su aplicación en: personas embarazadas o lactantes, individuos con infección por VIH sintomática o asintomática, personas con deficiencia inmune o adquirida y pacientes con hipersensibilidad a sustancias activas o cualquiera de los ingredientes que compongan Qdenga.Por otro lado, la TAK-003 no tiene contraindicación para personas que se hayan contagiado previamente de la enfermedad. Si bien no tiene acción sobre la infección previa, reduce la posibilidad de un segundo contagio en caso de que éste sea de una variante diferente, la cual -ante casos de reinfección- presenta mayor probabilidad de cuadros severos.La CFA informó, de acuerdo a los estudios clínicos realizados previo a su aprobación en el país, que los efectos adversos más frecuentes entre pacientes de cuatro y 60 años son: dolor en el sitio de la inyección o leve rojez en la zona, dolor de cabeza y/o muscular, malestar general, cansancio y fiebre. Asimismo, el ente destacó que los efectos “ocurrieron generalmente en los dos días posteriores a la inoculación, de gravedad leve a moderada y duración corta -de uno a tres días- y menos frecuentes después de la segunda dosis de la vacuna que después de la primera”. (APF)