MTE calificaron de “preocupante” medidas que anunció el Gobierno

Este martes el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, lanzó un paquete de medidas que repercutirá en la economía de las personas en los próximos meses. Asimismo, este jueves por la tarde se conocieron las medidas que determinó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, con su plan para controlar los piquetes en el país.



Eve Kloster, representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), manifestó qué impacto tendrá esta situación: “Es preocupante la medida de la ministra sobre todo porque es inconstitucional en la democracia, este sistema que vivimos. Creemos que todas las personas que entienden que pueden protestar y manifestar su opinión política pueden hacerlo en la vía pública. Nos parece preocupante que eso suceda –en relación a la decisión del Gobierno- porque las medidas anunciadas por el ministro de Economía van a generar mayor pobreza y en algún momento cuando la gente no tenga para comer o para pagar la olla en algún momento va a tener que manifestarle a este Gobierno que está en contra de lo que está haciendo”.



Sobre lo que podría llegar a desarrollarse en los días venideros con realización de ollas comunitarias: “Son las que tenemos hace mucho en todos los años en todos los lugares del país, donde le estamos dando de comer a un montón de familias todos los días. Lo que nosotros desde la UTEP y la MTE no estamos pensando en movilizarnos ahora. Entendemos que los que se van a movilizar son compañeros y compañeras de la Unidad Piquetera”



“Entendemos con nuestros compañeros y compañeras que lo primordial es preparar la olla. Veremos si este gobierno nacional avanza algo más. La medida de congelar el salario social complementario va a golpear fuerte a nuestro sector. Entendemos que lo fundamental es pasar las fiestas en paz y que puedan tener algo para pasar las fiestas. Hay que organizarse más que nunca”, agregó.



Sobre el grupo que compone, definió: “Son trabajadores de la economía popular y perciben el salario social complementario, que hoy se llama Potenciar Trabajo”. Son más de un grupo de mil que están distribuidos en toda la provincia. Acerca de la no suba de este programa, afirmó que es “un problema”. En esa medida, justificó: “Además de la devaluación, que implica el aumento del dólar y de los alimentos, eso golpea porque si no te aumentan tu salario y seguir cobrando lo mismo que hace un tiempo atrás y vas al súper vas a comprar menos con lo que tenés”-



“A la casta no se la tocó, sigue intacta. Caputo no se recortó el sueldo, la ministra Bullrich tampoco. Por lo menos para ser más coherente con lo que decían que la casta iba a pagar el ajuste”, concluyó.