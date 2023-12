Solicitan dadores de sangre para una mujer que se encuentra internada en el Hospital de la Baxada, de Paraná.



Se trata de Silvina Basso. Familiares indicaron que necesita dadores de sangre 0+.



Informaron que quien desee colaborar debe concurrir al Banco de Sangre del Hospital San Martín, en calle Pascual Palma 450, de lunes a viernes de 7 a 11hs.



Se solicita tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg, no estar lactando, no haberse realizado perforaciones ni tatuajes en los últimos seis meses. Podrán desayunar previamente mate, café, té, frutas o jugos, pero NO lácteos ni grasas.