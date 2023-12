Una importantísima donación



Video: “Un gracias inmenso”: la escuela de Música recibió más de 100 instrumentos

Uno de los beneficiarios de la edición Nº 19 de Once por Todos, que se realizó el pasado 8 de diciembre en la Sala Mayo de la ciudad de Paraná, fue la escuela de Música “Constancio Carminio”, que tenía como sueño “volver a dar vida a esos instrumentos que están dormidos (en poder de muchas familias) por falta de quien los toque”.Y ese sueño finalmente se concretó, y con creces.Marcia Müller, directora de la escuela, confirmó aque recibieron más de 100 instrumentos musicales, a lo que se suma el aporte de una suma de dinero en dólares que fue vital para la adquisición de un piano.“En la escuela tenemos todos uninmenso en el corazón y mucha alegría. Cuando empezamos a charlar de este sueño era una locura, pero yo dije que confiaba en la solidaridad de la gente de que esos instrumentos iban a llegar y llegaron”, expresó.Según dijo, recibieron más de 100 instrumentos. “En la previa del día 8, llegaron más de 20 de distintos tipos y el día del Once por Todos, nos donaron 100 flautas dulces, que no es poca cosa”.También recibieron cinco guitarras y hasta un acordeón, “que sale unos 500.000 pesos, y un padre no podría comprar nunca un instrumento así, incluso a los profesionales de la música a veces nos cuesta comprar un instrumento, entonces darle a los chicos la posibilidad de esa expresión es todo”.De esas cinco guitarras, “dos ya fueron al taller junto con un violín que hay que arreglar y al retorno de las clases ya van a estar en funciones”, destacó.“Desde la escuela de Música alimentamos el alma, de alguna manera, ese instrumento que da una forma de expresión también le da a esa persona la posibilidad de decir, quizás el sueño de una profesión. Yo llegué a la escuela de música a estudiar, después seguí con el profesorado y hoy me dedico a eso, es mi profesión de vida. Y tener la posibilidad de brindarles a esos chicos tocar un instrumento, ya que muchas veces no tienen acceso a los mismos, es gratificante”.“La música sana y muchas veces nos provee de un montón de cosas que no las encontramos en otros lugares”, acotó Müller.Por otra parte, Müller contó que lograron comprar un piano eléctrico con la donación de “Pochi”, el abuelo de un alumno que hizo una importantísima donación en efectivo en moneda extranjera.“La fue a observar a su nieta que tocaba el violonchelo, salió muy emocionado y dijo que tenía un dinero guardado que quería donarlo a la escuela para la compra de instrumentos musicales. Si bien yo confío en la solidaridad de la gente, uno no deja de sorprenderse”, dijo ante el gesto del señor.Sin dudas el poder transformador de la acción colectiva se hizo presente en la edición 2023 de Once por Todos, y en la escuela de Música, cada vez que suenen esos instrumentos la solidaridad se hará presente.