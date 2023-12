Invitan a participar del concierto “Música por la paz” en la Catedral

Se llevará a cabo el próximo domingo desde las 21 horas, en la Catedral de Paraná, el concierto “Música por la paz” donde docentes, estudiantes y graduados de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), ofrecerán a la comunidad las obras “Misa Criolla” y “Navidad Nuestra” del director Ariel Ramírez.En ese sentido,dialogó con Nicolás Faes Micheloud, charanguista y director de la parte musical, quien manifestó: “Se trata de las obras ‘Misa Criolla’ y ‘Navidad Nuestra’ de Ariel Ramírez. Es un concierto que la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en conjunto con la Asociación Verdiana y el Arzobispado de Paraná llamaron concierto ‘Música por la paz’, en virtud de los acontecimientos a nivel mundial que estamos teniendo y esta época del año. Quisimos organizar este concierto que será en el interior de la Catedral a las 21 horas de este próximo domingo 17”.Con respecto al charango, indicó: “Me acompañará el próximo domingo y durante toda la vida, es el instrumento que tocó en su momento Jaime Torres. Fue bendito por el Papa Francisco en 2016, tiene una gira artística que realice por esos años en el Vaticano, donde tocamos esta obra con unos grandes amigos”.En tanto, la cantante Patricia Cohen sostuvo: “Curso la Licenciatura en Canto Popular y es una experiencia hermosa haber transitado esta carrera con unos docentes increíbles, que me enseñaron y abrieron la cabeza”.“Se realizaron audiciones tanto en la Licenciaturas de Canto Popular, como de Canto Lírico para esta obra increíble de Ariel Ramírez que es la ‘Misa Criolla’ y ‘Navidad Nuestra’, en la cual quedé como solista. Al abordarla me sentí atravesada por sus seis temas, desde la anunciación hasta la peregrinación. Me siento honrada de haber quedado para cantar esto”, concluyó.