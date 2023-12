“Remarcamos precios durante todo el día”, lamentó almacenero de barrio de Paraná

Economía Cuánto cuesta llenar el tanque del auto en Paraná tras la suba de combustibles

Tras la liberación de precios y la devaluación,recorrió una despensa de barrio para dar cuenta de los aumentos y cómo repercuten en el bolsillo las últimas medidas dispuestas por el gobierno de Javier Milei.; por ejemplo, ayer, para los lácteos nos dejaron un aumento y, a la media hora, se incrementó al 18% y hubo que remarcar”, contó José de una despensa de calle Santos Domínguez al 700. Y agregó: “Mientras mi hija y la empleada atienden a la clientela, yo me dedico a remarcar; o nos quedamos después del horario de cierre para remarcar”.“A las botellas de vino ahora les pongo un papelito ante el inconveniente de tener que remarcar el precio por unidad, y el aumento fue de hasta el 40%”, reveló el almacenero.De hecho, explicó que la clientela compra por importe de dinero.lamentó al destacar que “para la gente de un sueldo es terrible”.“Los precios de las facturas rondan entre 200 y 300 cada una; y los oreados a mitad de precio”, agregó.Entre otros precios, mencionó que; el kilo de azúcar de 950 y 1.200 pesos; y a precio desactualizado, el kilo de harina estaba a 750 pesos”.“Los fideos de una marca local están a 880 pesos; el arroz cuesta 1.400 pesos el kilo y 900 pesos el medio kilo; el litro de aceite, a precio desactualizado, estaba a 1.000 pesos; las galletitas rondan entre los 700 y 980 pesos; y el yogurt de vasito a 450 pesos”, especificó.; y la gaseosa cola en envase retornable a 1.100 pesos y la descartable a 1.400 pesos la de litro y medio”.En tanto, reveló que; y detalló que “un alfajor sale 500 pesos, un chupetín 80 pesos, un caramelo de calidad 35 pesos y un turrón 150 pesos”.reveló y comentó que “sale 30 pesos un cigarrillo suelto y de una marca económica”.aseguró el almacenero.“El cliente a veces viene a buscar tres o cuatro cosas y una tienen que dejar porque no les alcanzó”, lamentó José. Y recordó: “En la época de Alfonsín, tenía una librería y también se remarcaba todos los días, pero ahora es mucho más y me cuesta el tiempo que pierdo”.Consultado al almacenero por la, éste contó que la costumbre se mantiene entre los clientes de 15 o 20 años. “Tomé la decisión de anotar el producto para ponerles el precio cuando se presenten a pagar”, reveló al respecto.Finalmente, bregó para que se normalice la situación económica. “Que haya estabilidad y no tanta inflación porque la gente pierde poder adquisitivo”, fue el deseo del almacenero.