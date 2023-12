Las opiniones en estaciones de servicio de Paraná tras la suba de combustibles

En el día de ayer, las petroleras subieron los precios de los combustibles en promedio entre 35 y 40%. De esta manera, ahora será mucho más costoso llenar el tanque del auto. Este jueves, Elonce recorrió diversas estaciones de servicio para conocer la opinión de los usuarios.



YPF

En la YPF de calle Carbó y Alsina, había una gran cantidad de vehículos cargando combustible y además, registraban faltantes momentánea de nafta súper.



“No queda otra, nos quejamos, pero no hay soluciones; entonces solo nos queda seguir trabajando y luchándola”, dijo la conductora de una moto a Elonce al asegurar “que hay que llenar el tanque porque siempre sube”.



En tanto el conductor de una camioneta, mencionó que “es terrible el aumento, si la nafta llega a un dólar el litro, no sé qué vamos a hacer. Tendremos que andar menos, cuidarnos y esperar que pasa”.



“Hay que aguantar, no nos queda otra. Esto es producto de lo que nos dejaron”, expresó un hombre al destacar que “vamos a seguir sufriendo, en cuanto al consumo de combustible, uso un poco de nafta y luego gas”.



“Necesito el combustible y mantengo el tanque lleno, para mi esta barato en relación a los precios internacionales”, expresó un abogado al agregar que en otros países del mundo la nafta está más cara. “El precio para nosotros que tenemos producción histórica, debería ser de un dólar el litro”, valoró.



PDV sur

En la estación de servicio ubicada en calle Irigoyen y Carbó, también se actualizaron los valores de sus combustibles y en la mañana de jueves no había nafta. Se estimaba que vuelvan a subir y recién después de eso, los camiones abastecerían con combustible.



El detalle

Súper: 699.9

Gas Oil: 720.0

Súper: 775.9

Euro Diesel: 830.9