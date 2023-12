“Hay que aceptarlos”, opinó conductora sobre aumentos de las naftas

Paraná Se registraron largas filas para cargar nafta en estaciones de servicio

Shell aumentó 37% las naftas en todo el país y ya en Paraná se vieron sorprendidos por los nuevos valores. Sin embargo, en YPF todavía no repercutieron los nuevos valores y se espera que haya novedades cerca de la medianoche. Al respecto,se acercó a una estación ubicada en Avenida Almafuerte y Ayacucho de la capital provincial para conocer el testimonio de la gente ante la segunda suba del mes.Una mujer que se encontraba en la fila de casi dos cuadras sostuvo: “”. Además, señaló: “Hay varias estaciones de servicio que gasoil no tiene”.En su caso,“Últimamente no te das cuenta o no te avisan como antes”, explicó sorprendida sobre el nuevo incremento.Un hombre, por otro lado, declaró que este aumento, como los demás, “. No queda otra”.“Estoy conforme con lo que está pasando. Va a pasar lo mismo que con la época de Menem”, expresó otro conductor.