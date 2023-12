Sigue cortado el tránsito en Avenida Almafuerte por un socavón

El viernes pasado se hizo un socavón en una vereda sobre Avenida Almafuerte de Paraná que por muy poco no terminó en tragedia. Un matrimonio que pasaba por esa zona cayó nueve metros, incluso el hombre tuvo que salir nadando metros más adelante para no ahogarse.A raíz de este incidente, la Municipalidad de Paraná cortó el tránsito y empezó a realizar nuevas obras para evitar nuevos incidentes.Santiago fue uno de los testigos de lo que sucedió el otro día en la capital entrerriana y relató parte de lo que le tocó ver: “Ya había salido cuando había pasado. Empecé a escuchar los gritos, el matrimonio ya había caído y cuando salgo a la calle ya estaba el pozo en la vereda. Estaba la cabeza de la chica que se asomaba y cuando me acerqué vi que estaba hundido siete u ocho metros con el muchacho hundido en el agua”.Además, agregó que la mujer “había quedado sobre los caños y no llegó a caer del todo. Varios vecinos se acercaron a ayudar por suerte”. Entre algunas de las lesiones, contó que tuvo “un golpe en la pera y varios en el resto del cuerpo por la caída”.Una vecina también solicitó que haya corte total sobre esa parte de Avenida Almafuerte, donde desvían el tránsito por calle Zapata. “Lo ideal sería que se pare el tránsito en toda la zona porque las vibraciones generan que haya más movimiento de tierra y eso hace peligrar aun más la estructura del entubado del arroyo, que en este momento está muy débil. Es la parte que tienen que reconstruir”.