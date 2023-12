La raya pescada en Bajada Grande sería de la especie “más grande del mundo”

Video: Pescaron una raya de 30 kilos desde la costa de Bajada Grande en Paraná

Una familia de pescadores atrapó, este fin de semana, una raya de 30 kilos desde la costa de Bajada Grande.consultó a un biólogo especializado en la ecología, diversidad y conservación de tiburones y rayas, quien brindó algunas precisiones sobre la especie capturada el río Paraná.“Las rayas suelen estar cerca de la costa y sobre todo en esta época del año”, explicó ael doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet, Luis Lucifora. Y amplió: “En el río Paraná y en toda la cuenca del Plata hay seis especies de rayas, las que no son todas iguales en cuanto a tamaño, y el ejemplar que apareció en Bajada Grande es de la especie más grande de todas”.En ese sentido, aclaró que “en tiburones y rayas, el sexo se puede distinguir externamente porque a los machos se les ven los órganos copuladores, que son como dos cilindros que se observan en las aletas pélvicas y que se denominan claspers”.Según el investigador, esa cualidad “es una estrategia que a las rayas les asegura la supervivencia de los juveniles, pero no todas las hembras se reproducen todos los años, lo que disminuye el potencial reproductivo de la especie”.“Casi todas las especies desovan en el río y luego los juveniles entran a las lagunas; el problema con la bajante era que no permitía que los juveniles puedan sobrevivir adecuadamente hasta llegar a un estado adulto”, alertó el biólogo en relación a los movimientos del curso de agua.Y agregó: “Los ambientes lagunares y de pequeños arroyos son clave porque es muy probable que los juveniles aprovechen hasta abril para comer y crecer lo más que puedan, y luego retirarse al cauce del río; pero dónde se van en el invierno es una pregunta que todavía nos hacemos”.Consultado a Lucifora respecto de cómo saber la edad de las rayas, éste especificó: “En las rayas se puede determinar la edad a partir de las vértebras y se cuentan los anillitos como en el tronco de un árbol”. “Hemos observado rayas de 50 kilos que tenían entre 14 y 15 años, pero que todavía no se habían reproducido nunca”, reveló y sostuvo que “es una especie de crecimiento lento y de una etapa juvenil bastante amplia”. “Una raya de 30 kilos nos parece gigante, pero tal vez sea todavía un adolescente”, cerró.