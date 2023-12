Merendero Lucerito agradeció las donaciones recibidas en Once por Todos

Paraná La cooperadora del hospital San Martín recibió las donaciones de Once por Todos

Desde la asociación civil y merendero “Lucerito”, que fue beneficiario de la jornada solidaria Once por Todos que se desarrolló este 8 de diciembre, agradecieron “a quienes hicieron su aporte, su granito de arena, para que todo sea posible”.“La expectativa era que la gente iba a donar y así fue, porque recibimos alimentos no perecederos y productos de higiene personal y de limpieza, además de pañales. La ayuda que dio la gente fue un alivio y también ayuda a otros merenderos”, contó auna de las coordinadoras, Melisa Morales. Y explicó: “Con la colaboración que recibimos de Once por Todos y de otras asociaciones, también ayudamos a Huellitas, Nuestros Niños y Las Piedras”.“No tengo palabras para expresar la felicidad que sentimos y pedimos que siga así porque ayudar hace bien”, remarcó Melisa; y comentó que este lunes entregaron porciones de pizza a los niños que asisten en barrio Los Berros."Lucerito" es una asociación integrada por mujeres que se ocupan de sostener uno de los merenderos del barrio, ubicado en la zona de calle Lebensohn y calle 832, en Paraná. Entre las actividades de asistencia que brinda el merendero, el cual funciona hace 15 años, los días lunes, miércoles y viernes, brindan almuerzo, mientras que los martes y jueves, garantizan la merienda. También se brindan talleres a las madres de panificación y textil, y cuentan con un espacio de cuidado para los niños (gracias a un convenio con Copnaf) denominado jardín “Brotecitos”, además de cuadrillas de limpieza y desmalezado; una bloquera y ladrillería, además de otros logros gestionados a través de la asociación social Nuestra América“El merendero comenzó en 2007, debajo de un árbol y haciendo la leche; desde ahí, gracias a las donaciones de gente que se interesó por ayudar para el bienestar del otro, se empezó a construir por parte de Cruz Roja un salón chiquito que fue creciendo”, repasó otra de las voluntarias, Diana González.“Es maravilloso todo lo logrado y estamos inmensamente agradecidos con todos por seguir adelante”, destacó y contó: “Los Berros es una zona bastante precaria, de asentamientos, y sería muy difícil sin la ayuda de los merenderos porque la situación empeora cada vez más y cuesta mucho el poder llegar a un plato de comida o una copa de leche”.“Nosotras pasamos por lo mismo, por eso buscamos ofrecernos y dar ese poquito; gracias a este merendero pude salir adelante, conseguir trabajo, aprender a través de los talleres y tener emprendimientos. Y hoy me encuentro tratando de que otras personas puedan tener esta gran ayuda”, aseguró Diana al dar cuenta de los motivos por los que inició el proyecto.“Para el barrio, sueño con que todos tengan una vida más digna”, confesó a. Y agregó: “Junto a la comisión vecinal Los Berros tratamos de que los vecinos cuenten con los servicios de agua potable, energía eléctrica, calles en buen estado, un espacio de deporte y que tengan para comer. Fundamentalmente, que los chicos puedan crecer felices”.“Pese al contexto económico y la situación espantosa que atravesamos, me considero una persona feliz, llena y plena por el merendero porque me encanta ver a los chicos bien”, destacó la voluntaria.“Los merenderos no tendrían que existir porque son una fuente de ayuda y hace feliz a los niños, pero el sueño es que cada chico pueda comer en su casa y con familia”, completó Melisa.