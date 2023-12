El río Paraná tendrá “pequeños picos de crecida” por la permanencia de El Niño

Video: El río Paraná está en 5.10 metros

Tras años de sequía el río Paraná creció y sus niveles se mantendrán altos en los próximos meses, pero dentro de los límites de evacuación.Así lo indicó a, Mónica García, Jefa de la División de Aguas Superficiales de la Dirección de Hidráulica de la provincia y explicó los motivos por los cuales las aguas se mantendrán altas.En estos momentos, el río Paraná tiene un valor de 5,10 metros por encima del nivel de evacuación que para el Puerto de Paraná es de cinco metros. “El pico ya lo superamos, que fue de 5.16 metros y estamos en una pequeña fase de descenso, con la ayuda de que en las nacientes del río Paraná y el río Uruguay no se esperan lluvias significativas por lo menos dentro de los próximos 7 días y vamos a tener un descenso constante”.Respecto del Uruguay, indicó que “también está en aguas altas, mantiene el nivel de evacuación, pero con pequeños descensos y la erogación tanto de Salto Grande como de Yacyretá, han bajado y se mantienen los valores de erogación en los niveles medios – normales”.García mencionó que esta recuperación de las aguas es lo que necesita el ecosistema después de haber tenido dos años de sequía extrema que hacía muchos años no teníamos en la región. “También la parte de los cursos interiores estaban secos y esto recupera la biodiversidad que es tan importante para nuestro litoral”, acotó.Consultada sobre las perspectivas en cuanto a las precipitaciones, García dijo que “para nuestra se espera un cumulo de lluvias que puede ser entre miércoles y jueves, que haría que se mantengan los niveles de aguas altas”.Y en relación al río Paraná adelantó que “se va a mantener en niveles de aguas altas porque la presencia de El Niño se va a extender hasta principios del otoño, según las perspectivas a nivel global. Serán como pequeños picos de crecidas y los niveles altos se van a mantener. No serán crecientes como hemos tenido otros años, como la del 1983 que fue muy perjudicial, son aguas altas pero dentro del nivel de evacuación”.