Ante el aumento de naftas y GNC, taxistas esperan una actualización de tarifas

La semana pasada los combustibles de todas las banderas registraron aumentos. En el caso de YPF, la suba fue en promedio del 25 por ciento, y de esta manera, el litro de nafta súper quedó en $457.Ante estos nuevos valores,habló con algunos taxistas quienes coincidieron en señalar que las tarifas han quedado atrasadas y esperan poder acordar una actualización. fue en el mes de septiembre cuando la bajada de bandera pasó a costar $414; la ficha cada 100 metros $30; el minuto de espera y hasta 5 minutos $29; mientras que los bultos o valijas que exceden los 60 cm se cobran 29 pesos.“La tarifa no ha aumentado, así que vamos para atrás, ahora tendría que aumentar, pero no sé cuándo”, dijo un taxista que tiene parada en la Terminal de Ómnibus de Paraná.Finalmente, el hombre dijo que “Gracias a Dios hay trabajo y está todo tranquilo, pero UBER ha sacado un montón de trabajo. Es alevoso porque ahora anda cualquiera de UBER, necesitan salir de fiesta o se pelean con la mujer y salen a hacer viajes con UBER, vos ves que todo el mundo anda con UBER, es desproporcionado, la Municipalidad no actúa y a nosotros nos piden cada vez más requisitos”, expresó.