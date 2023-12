Conductores opinaron sobre el aumento del combustible en Paraná

Economía Cuánto cuesta llenar el tanque del auto en Paraná tras la suba de nafta en YPF

Durante el viernes en Paraná YPF aplicó una suba del 25% promedio en los precios de la nafta y el gasoil. De esta manera, el litro de nafta súper: $457. Ante esta suba, Elonce dialogó con conductores que aguardaban en una estación de servicio para cargar combustible. Desconocimiento, resignación y “un esfuercito más” fueron algunas de las sensaciones que precisaron.En tanto el conductor de la camioneta, mencionó que estaba al tanto del último aumento del combustible y desde hace un tiempo que “el tanque no se llena más. Voy cargando de a 6.000 pesos mas o menos. Hay que ir manejándose con lo que se tiene y debe hacer”. Asimismo, hizo referencia al gobierno entrante y pidió “darle tiempo y margen de acción. La gente quiere que ya mismo se le solucione todo y no se puede, hay que ver cómo sigue todo”“Lamentablemente vamos pasar un tiempito por esto, con el aumento se usa menos el auto, pero bueno. A este gobierno hay que darle tiempo, creo que va a llevar un año o dos acomodarnos, pero le tengo fe”, comentó otro conductor.“Vine a cargar nafta y me encontré con que había aumentado todo. Ahora tengo que esperar que me transfieran para poder pagar, porque la plata que tenía no me alcanzaba. Llené el tanque y ahora espero para pagar. Hay que ajustarse y no queda otra”, mencionó un hombre.“La diferencia de los precios se nota muchísimo, antes con $500 llenaba el tanque de la moto, ahora ya no”, dijo una mujer al sostener que “otra no queda porque los colectivos andan mal y genera muchísima angustia y bronca estar en la parada y que no pase nunca”.