Expectativas y repercusiones en la asunción de Rosario Romero en Paraná

. En la previa a la jura que se realiza este domingo en el Teatro 3 Febrero,rescató los testimonios y expectativas de algunos de sus funcionarios que asistieron a la ceremonia, quienes, además, se refirieron al discurso presidencial de Javier Milei.En primera instancia, Romero planteó la responsabilidad de asumir la Intendencia: “Estamos a minutos de un acto de asunción justamente en un día en la que democracia argentina cumple 40 años. Es una enorme responsabilidad la que vamos a asumir. La función pública nunca es sencilla, siempre tiene su complejidad. Paraná es una ciudad que está en los 300.000 habitantes, pero le pondremos mucho trabajo y ganas a la función y a la gestión.”En base al discurso del Presidente de la Nación, la flamante mandataria municipal, opinó: "Milei plantea el ajuste, pero sembrando la esperanza de recuperación en la Argentina. La Argentina votó masivamente su propuesta y ojalá por todos los argentinos, tengamos una recuperación de la economía y que las medidas den resultado. Soy muy respetuosa de lo que el argentino votó. El argentino apoyó masivamente a Milei, al Gobernador Frigerio en la provincia y por nosotros en Paraná”.Respecto a la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros, Romero planteó cómo continuará la situación: “Hemos visto que se anunciaron quita de subsidios, por lo tanto va a ser uno de los temas que va a haber que enfrentar. De todos modos, hay que usar la imaginación y buscar otras estrategias. La concesión vence en 2025, pero ya el pliegue hay que empezar a trabajarlo”.Por su parte, el gobernador saliente,, se mostró “contento de presenciar una ceremonia tan importante en Paraná”. “No tengo dudas que será una gran gestión la de Rosario porque puedo dar testimonio de su abnegación por el trabajo, su dedicación y sensibilidad para abordar distintos temas. Será una gran intendenta, como lo fue Adán Bahl, porque en Paraná está la posibilidad de seguir una tarea que está planteada para generar una gran expectativa hacia el futuro”, argumentó al respecto.En relación a la finalización de su gestión al frente del Ejecutivo entrerriano, se mostró “con la satisfacción del deber cumplido” y destacó que “las cuentas están ordenadas fiscalmente, con una provincia con paz social, diálogo y sin grietas, donde tenemos 400 obras públicas terminadas y otras 200 en ejecución y políticas públicas en marcha”. En la oportunidad, Bordet deseó muchos éxitos a Rogelio Frigerio, quien lo secundará en el cargo, “porque del éxito de él depende el éxito de todos los entrerrianos”.Punto aparte, se mostró a la espera de las medidas económicas del presidente Javier Milei y el efecto que éstas produzcan. “Ojalá le vaya bien al Presidente, que Argentina encuentre un camino y que incluya a todos los argentinos, porque no hay argentinos de bien y argentinos que no, los argentinos somos todos lo mismo y unidos”, remarcó.En ese sentido, anticipó cuál será su postura en el Congreso de la Nación como diputado por Unión por la Patria. “El veredicto popular nos puso para ser oposición y eso representaremos. Haremos oposición responsable, en lo que estemos de acuerdo, votaremos a favor, y en lo que no, votaremos lo contrario. La prioridad será defender los intereses federales y en forma particular, los de Entre Ríos, porque estoy para acompañar a la provincia en todo lo que sea necesario”.Previo a la asunción, el intendente saliente,, dio cuenta adel agradecimiento a los vecinos de Paraná “porque entre todos, logramos transformar la ciudad y dar ese salto de calidad porque Paraná está más cerca de ser la capital que todos soñamos” e hizo extensivo su reconociendo “a las instituciones que nos abrieron las puertas para incorporar conocimiento y modernidad al municipio y al sector privado que invirtió en Paraná generando empleo y riquezas y a mi equipo de trabajo”.“Queda todo ordenado operativa, económica y financieramente para que Paraná siga creciendo”, sentenció Bahl y se mostró a la espera de las medidas que tome el presidente Javier Milei, respecto de quien dijo compartir algunas de las descripciones que brindó el mandatario nacional durante su asunción y refirió que otras “no están muy atadas a la realidad”. “Hoy tiene la legitimidad de la mayoría de los argentinos que lo eligieron para llevar adelante su gobierno y habrá que acompañarlo porque en la medida que le vaya bien a su gobierno, les irá bien a todos los argentinos”, sostuvo al respecto.“Durante su campaña insistió en el ajuste y la gente lo votó y lo acompañó; y hoy habló casi exclusivamente para sus seguidores, y no a todos los argentinos que están representados en el Congreso, pero ha sostenido lo dicho en campaña, con lo cual, tiene la legitimidad para hacer lo que pretende”, indicó Bahl respecto a la asunción del presidente.Y en el plano provincial, descartó inconvenientes con el gobernador electo, Rogelio Frigerio. “Hay que trabajar para todos los entrerrianos y creo que la gestión logrará puntos de convergencia para ir hacia adelante. Debemos apoyarnos porque vienen momentos complicados desde lo económico, y la gente quiere que los políticos no nos peleemos, sino que trabajemos juntos para resolver sus problemas”, destacó.Por otro lado, Andrea Zoff, viceintendenta saliente de Paraná, señaló: “Estoy finalizando esta gestión con mucho orgullo, la cual fue sumamente intensa, pero con la satisfacción de haber cumplido con lo que le prometimos a todos los paranaenses, sobre dejar todo para mejorar nuestra ciudad, a pesar de un contexto muy complicado, no solo por la situación financiera y económica del municipio, sino también por la pandemia, la bajante del río”.“En ningún momento bajamos los brazos, seguimos trabajando en equipo con un compromiso enorme y hoy se ven los resultados”, añadió.En cuanto al transporte, contó: “El contrato de concesión vence en el 2025, pero es importante que se comience a trabajar sobre eso. Además, dejamos un informe que fue elaborado donde consta todos los detalles de los recorridos, los lugares, la cantidad de coches, que eso será una muy buena base para ese pliego de condiciones”.“También lo importante en el Consejo Deliberante es que queda una manera de trabajar, recuperando la institucionalidad apelando al diálogo, consensos, respeto y ese es el gran paso que dejamos”, cerró.El diputado nacional por Unión por la Patria,, por su parte, comentó: "Estos días son de alegría, un poco cansado porque recién llegó de Buenos Aires y de presenciar la asunción del Presidente".Con respecto al discurso de Milei, indicó: “Prefiero esperar estos días, ser profundamente responsable de lo que eligió la sociedad y alertando con preocupación algunas cuestiones que tienen que ver con la soberanía argentina, así como derechos conquistados".Asimismo, se refirió a la asunción de Rosario Romero: “Tiene que ver con una línea de continuidad de lo que fueron estos cuatro años de Adán Bahl al frente del municipio, donde Paraná se puso de pie, pasó a estar en la discusión de las grandes ciudades de Argentina en términos turísticos, desarrollo, políticas para nuestro parque industrial y aristas con obras públicas"."Al mismo tiempo, con preocupación porque sabemos que gran parte de lo que se pudo hacer en la capital entrerriana tuvo que ver, no solamente con un esfuerzo municipal, sino con fondos nacionales y se vendrán tiempos donde habrá que tener constancias en el trabajo para poder mantener lo hecho y profundizarlo", agregó.“Recién llegue del Congreso y mañana a la tarde estamos saliendo para allá, porque tendremos alguna novedad en cuanto a la tarea legislativa", concluyó.