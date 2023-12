La Feria ECLAT, una opción para visitar este domingo en el CPC en Paraná

Paraná Paranaenses disfrutaron de una jornada cálida en la Costanera y el Thompson

Se realizaba este domingo, hasta las 22, la Feria ECLAT - edición “Navidad”, con más de 70 expositores de toda la región, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná (San Martín 15) y con entrada libre y gratuita.recorrió el espacio para dar cuenta de algunas de las propuestas y rescatar el testimonio de los emprendedores.“Las ventas vienen muy bien, fue un fin de semana muy lindo porque, además, el viernes estuvimos en Once por Todos”, repasó otra gastronómica responsable de un puesto de venta de comida mexicana. “No hay horarios para comer burritos”, sentenció la entrevistada.Otra de las feriantes, se presentó como “en la onda del cuidado del cuerpo y el planeta”, ofrecía licuados de frutas naturales y budines con azúcar mascabo y harina integral. “Somos de Rafaela y proyectamos esquipar la combi para viajar y ahora, aprovechando el calorcito, ofrecemos todo hecho por nosotros”, contó aEn esta edición de la feria, los emprendedores y comercios que ofrecen sus productos son: Puro – ambos de diseño; Celestina Productos Artesanales; Pisca; Benoit; A Media de Mitre; Aromo – velas y aromas; Vormir Indumentaria Premium; Laserland; Asociadas en el Orden; Gotitas de luz; Masha ropa infantil; Canario Mates; Dharma; Garden Coffee; Carlota – Tienda de regalos; Clorinda Joyas; Potterina cerámica; Rock my Dogs; Doritana costura creativa; La Dubi; Shiva Velas; Malaza; Ellen Accesorios; Baby boo – indumentaria infantil; ALL CANDY tienda de golosinas; Rebeca SHOWROOM; Magia Verde; LC Accesorios y Deco; Candioti Sport; Serendipia Leggins; De piedras handmade bijou; Mishart Mates; SR Carteras; Kecristal; Talleres de Luz; GEM.