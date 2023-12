Colectivos urbanos: Romero adelantó que no prorrogará la concesión a BusesParaná

Paraná Los concejales de Paraná prestaron juramento en el Teatro 3 de Febrero

anticipó acuáles serán algunos de los ejes de su gestión al frente del municipio de Paraná: transporte público de pasajeros, servicios y obras públicas son los temas que encabezan las preocupaciones de la futura mandataria municipal.“Los tres estamentos del Estado colaboraron para avanzar con la obra pública que tenemos en la ciudad y hacia lo que viene,y trabajaremos en la ampliación de la planta de tratamiento de residuos, la separación en origen y el sistema de transporte, que es deuda pendiente en la ciudad”, comunicó Romero aal indicar que a la gestión a su cargo le tocará la renovación de la concesión, o no, del transporte público de pasajeros., que comprende a Ersa y Transporte Mariano Moreno., anticipó a nuestro medio., la intendenta electa explicó que “algunas secretarías reemplazan a otras, como la de Proyectos Estratégicos que no existirá más y sí una de Salud y Ambiente porque son demás que debemos atender, no solo a través de los centros municipales de salud, sino también la medicina preventiva”.“Educación vial y prevención para evitar problemas de salud, para que cada vez nos alimentemos mejor con buenos hábitos alimenticios”, fueron algunos de los tópicos que Romero adelantó a. Y agregó: “El gran desafío de la secretaría de Ambiente será la implementación de la separación en origen de residuos en toda la ciudad”.Consultada a Romero por, tras las declaraciones de Javier Milei, ésta prometió “establecer prioridades porque, si a la gente se le pide un sacrificio, acompañaremos ese proceso porque los Estados no podemos negar las circunstancias que vive el país”.La intendenta electa comentó que, durante su gestión, tratará de sostener las fiestas populares y si no, brindará las explicaciones del caso. “Muchas cosas pueden hacerse con modestia y humildad, gastando menos recursos”, acotó al respecto.Las declaraciones de Romero fueron en el marco de la, la que se desarrolló este sábado en el Teatro 3 de Febrero. “En democracia, los recambios me dan alegría porque logramos sostener en Argentina 40 años ininterrumpidos y en la ciudad, agradecemos a todos los paranaenses que confiaron en nosotros; pondremos nuestro esmero, con la responsabilidad que requieren los lugares que nos tocarán ocupar y, si bien sabemos que pueden venir tiempos difíciles, pedimos paciencia porque estaremos al pie del cañón y trabajando todos los días, con todas nuestras fuerzas”, manifestó.dio cuenta de las expectativas por la conformación del cuerpo deliberativo, el que tendrá una conformación con tres fuerzas políticas distintas. “Será nuestra responsabilidad tratar de acompañar la gestión municipal con todas aquellas normativas que se necesitan para seguir transformando la ciudad, como lo es la iniciativa para impulsar un banco de tierras y las modificaciones a la orgánica municipal para la restructuración en algunas áreas”, comentó y agregó: “Con los concejales de Cambiemos tuvimos relación en estos ocho años en los que he sido concejal y ya hablé con el presidente del bloque por La Libertad Avanza, Darío Báez, y su impronta también será la de acompañar las cuestiones que beneficien a los paranaenses”. “Será cuestión de dedicarle tiempo a los consensos necesarios porque será atípico el tener los tres estamos del Estado gobernador con distintas fuerzas políticas”, refirió al respecto.