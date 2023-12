Tricampeón solidario: “Ayudando, el corazón explota de felicidad”, dijo Werner

El tricampeón del Turismo Carretera, Mariano Werner, estuvo presente este viernes en la jornada solidaria Once por Todos. Junto a su familia, acercó donaciones y felicitó a los organizadores por “hacer algo tan lindo para tanta gente necesitada., porque uno empieza a contarles lo que significa”.“Siempre uno quiere colaborar. Lo de ustedes es algo tan lindo e importante que todos sabemos que el 8 de diciembre no es sólo el día de la Virgen, sino también el del Once por Todos”, resaltó.“El lunes compartí con la gente esa caravana tan linda. Rápidamente me tuve que ir a Buenos Aires y volví ayer.”, afirmó.Sobre la jornada solidaria, indicó que “La causa es general, poder colaborar con tanta gente necesitada.. Hay que traspasarlo a los niños que son el futuro”.Agradeció a todos los entrerrianos “por el cariño. Es un placer estar acá”, enfatizó. Y continuó: “Para mí lo más lindo es haber nacido y vivir en Paraná por tanto aguante que me ha dado la gente. Hoy, haber alcanzado los dos campeonatos automovilísticos más importantes de Argentina en siete días me llena de orgullo. Siempre bien entrerriano y paranaense”, insistió.