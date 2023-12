Once por Todos: los corazones solidarios bailan con el show de Mario Pereyra

Paraná Comparsa Marumbá mostró un adelanto del carnaval de Hasenkamp en Once por Todos

Mario Pereyra hacen bailar a todos los corazones solidarios en Plaza de Las Colectividades y al ritmo de sus grandes éxitos. "El Máster" es uno de grandes referentes de la cumbia santafesina y como no podía ser de otra manera, renovó su compromiso hacia Once por Todos y en esta 19º edición vuelve a presentarse sobre el escenario solidario.Es que son muchos los que se acercan con sus sillones y, mate en mano, llegan hasta la rotonda de Puerto Nuevo para demostrar que Ayudar Hace Bien: lo hacen con la colaboración de un alimento no perecedero, pañales o elementos de limpieza, los que van a ser entregados los beneficiarios de la gran movida solidaria.. Allí, al pie del escenario, los presentes bailaron al ritmo de la cumbia. El asfalto se transformó en una pista en la que grandes y chicos entrelazaron sus brazos con los clásicos de la banda. Durante su presentación, el artista se mostró “contento de volver a cantar en Paraná y sobre el escenario de Once por Todos, que tanto bien hace”. “Gracias por este festival importantísimo que ha traspasado fronteras”, sentenció el intérprete de Tormenta de arena y otros grandes temas.Los encargados de dar inicio a los shows en vivo fueron los integrantes del