Once Por Todos: se realizaron donaciones de cabello para Pelucas de Esperanza

En el marco de Once Por Todos, cada uno aporta su granito de arena a la movida solidaria de este viernes y desde su lugar, colabora con su aporte.Tal es el caso de la ONG oriunda de Gualeguaychú, Pelucas de Esperanza, quien colaboró con la iniciativa por medio de cortes de cabello. En ese sentido,dialogó con Marcelo García Nevez.Asimismo, indicó: “Estaremos hasta las 19 horas con mi compañera trabajando. Será un gusto, un placer, hace mucho tiempo que quería estar en este lugar y dar una mano. Siempre me encantó estar en la parte solidaria”.En tanto, Fátima que se estaba cortando el cabello, indicó: “Lo hago por las personas que no tienen pelo, donde ayudo donándolo para que hagan pelucas”.Finalmente, Lucía, otra mujer que se cortó el cabello, expresó: “A la iniciativa la tuvo mi hermana. Soy recuperada de cáncer de leucemia y está bueno la idea para ayudar a las personas que no tienen pelo”.