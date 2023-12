distinción “Ayudar Hace Bien”.

En un emotivo acto, desde "Suma de Voluntades" y "Once por Todos" brindaron un merecido reconocimiento a las cocineras de comedores, destacando su labor solidaria a través de laEn este sentido, la referente de "Suma de Voluntades", Anabela, compartió su gratitud hacia estas figuras clave en la comunidad: “Queremos reconocer y honrar a quienes tanto hacen por nuestra comunidad; cada uno de ellos hace un trabajo increíble,Asimismo, Anabela, destacó la magnitud del reconocimiento: “En ellos el reconocimiento de los más deque hay en nuestra ciudad”. Este gesto simboliza la importancia de valorar y resaltar la labor de aquellos que dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás.Por su parte, Claudia Luero, referente de "Once Por Todos", enfatizó el verdadero significado de la solidaridad y la iniciativa "Ayudar Hace Bien": “Nosotros desde el día uno dijimos, la solidaridad no es una marca registrada, esto no es marketing, va más allá, moviliza a la gente desde el hacer y, y nosotros elegimos un día para la solidaridad y es el Ayudar Hace Bien”.El reconocimiento se extendió a las cocineras de diversos comedores, resaltando su valioso aporte a la comunidad:Comedor Luis Pacha Rodriguez:Multicolor:Complejo Cultural Mitre:Los chicos del Perejil:Lucerito:Ricardo:Mujeres emprendedoras:Los Gurises:Pancita Feliz:Las Piedras:La Martina:Duendecitos Descalzos:La Nelly:Mujeres ladrilleras organizadas:Caritas Felices:Antártida:Melenitas despeinadas:Mosconi:Cristian Rios:Corazones Solidarios:Los Conejitos:Esta distinción busca resaltar la dedicación y el impacto positivo que estas cocineras tienen en sus comunidades, reconociendo la labor incansable que realizan en beneficio de aquellos que más lo necesitan.En tanto las organizaciones que participaron de este reconocimiento, son; Equal, Banco de alimentos, Club de Leones, Crisalida, Voluntariado Santa Rita, Suma de Voluntades, Hacemos Argentina, Fundación UOCRA, Fundación Presencia Presente, Fundación Petropack, Fundación Mujeres Tramando, Fudneo, Fundación La Fraternidad, Fundación Mitre, Caritas Paraná, Emaus, Filial River y Fundación La Delfina.