Once por Todos: La escuela de Música agradeció los instrumentos recibidos

Este año, la escuela de Música “Constancio Carminio” es beneficiaria de Once por Todos y recibe instrumentos musicales, al mismo tiempo, es centro de recepción de donaciones para la jornada solidaria de este viernes 8 de diciembre.Desde el establecimiento se mostraron agradecidos por la pronta respuesta de la población ya que han recibido una importante cantidad de instrumentos.Sol Barrera, secretaria de Escuelas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, mencionó que “estos instrumentos van a ir cobrando vida en los diferentes espacios de la escuela, estamos muy agradecidos con la respuesta de la sociedad. Los niños que no tienen instrumento propio van a tener la posibilidad en la escuela de aprender a tocarlos y para nosotros es un orgullo porque podemos seguir trabajando y garantizando el derecho a la educación artística en nuestra escuela”.Por su parte Marcia Müller, directora de la escuela de Música, señaló: “antes que nada, queremos decir gracias a Once por Todos; el canal siempre nos abre las puertas y nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta jornada solidaria, es una gran labor que se hace año a año y muy conmovedor”.“Cada uno de los instrumentos que ha llegado, tiene una historia de vida, y un momento de desapego que aquella persona que lo trajo, dejó un poquito de su historia, nos han contado algunas de esas historias que van a acompañar esos instrumentos y queremos decirles gracias”, destacó.Sobre la jornada de este viernes, Müller explicó que “vamos a estar recibiendo las donaciones para Once por Todos, porque vamos a ser una sede de acopio, desde las 11 hasta las 19, luego serán trasladadas a la Sala Mayo. Además las puertas están abiertas para seguir recibiendo instrumentos musicales”.La escuela de Música “Constancio Carminio” está ubicada en calle Italia 61, de la ciudad de Paraná.