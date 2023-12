Paraná sin colectivos: UTA no acató la conciliación y sigue el paro de choferes

El organismo intervino por petición del Municipio, con el objetivo de que se ponga fin al paro de colectivos que se inició anoche y se retomen los servicios, que afectan a los usuarios de Paraná y el área metropolitana.Los choferes se encontraban esta tarde, en los lugares de trabajo, pero las unidades de transporte no salieron a la calle. En diálogo con Elonce, elafirmó y agregó que “el trabajador cumple todo el mes y pretendemos que se cumpla con los trabajadores para que puedan cumplir con sus obligaciones y mantener a su familia”, dijo.y a medida que se depositen las diferencias en los salarios que las empresas deben, la medida se irá levantando sin ningún problema”, aclaró Brito y sostuvo que “hasta el momento, no se comunicó la empresa, ni la provincia y tampoco el municipio. Si hay alguna propuesta o reunión,“Queremos pedir disculpas a los usuarios de los colectivos por la medida que tomamos. No nos gusta concretar esta medida, pero a veces, es necesario para reclamar por nuestros derechos”, concluyó.