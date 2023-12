“Los choferes también nos vemos perjudicados”, indicaron desde UTA ante el paro

A partir de las 00 de este jueves, 07 de diciembre, los usuarios del transporte urbano de pasajeros en Paraná y área metropolitana se verán afectados por un paro de choferes, confirmaron esta tarde a. La medida responde a la falta de pago del 100% de los sueldos de noviembre a los trabajadores del sector.: "Lamentablemente en estos momentos el usuario es el más perjudicado, pero no nos tenemos que olvidar de los trabajadores.El dirigente sindical explicó que “en otras ocasiones han intentado pagar de manera escalonada, pero las empresas, la municipalidad y la provincia han realizado esfuerzos para garantizar el pago completo. Sin embargo, en esta oportunidad no lograron asegurar el 100% de los sueldos, lo que llevó a la decisión de iniciar la medida de fuerza a partir de las 00 del día jueves”.Asimismo, Britos, señaló:y agregó que “los trabajadores también estamos pendiente de ese sueldo para el sustento de nuestras familias por eso es muy importante recibir el 100% del sueldo que nos corresponde; todos los meses estamos teniendo problemas para cobrar nuestros sueldos y se va agravando mes a mes”.Asimismo, Gustavo Rupp, secretario gremial, se sumó a las declaraciones, manifestando: "Pedimos disculpas a los usuarios porque es una medida que desde este gremio no nos gusta tomar, pero como es de público conocimientoy queremos garantizar el sueldo a nuestros compañeros".El sindicalista detalló que se abonó un 80% de los salarios y que aún estarían debiendo un 20% del total correspondiente al mes de noviembre.