Bilat compartirá su música en Sala Mayo: “Estamos felices de volver a Paraná”

Muchos artistas se suman como cada año a Once Por Todos para colaborar solidariamente con sus actuaciones y animar la jornada organizada pormientras las personas llegan con sus donaciones. Este año, desde las 18 horas en la Sala Mayo, los artistas brindarán un show para todos los presentes.“Estamos súper felices de poder volver a Paraná y en el marco del Once Por Todos, que será una jornada solidaria donde la música la ayudará”, manifestó Juan Manuel Bilat.Además, agregó que “nos encontramos con ansias de hacer mucha música, donde trabajamos arduamente para dar lo mejor y cada día mejorar nuestro show”.Con respecto al año, indicó: “Fue increíble, con un montón de trabajo. Tocamos casi todos los fines de semana de 2023, donde el viernes cumplimos 70 fecha de la gira única. Tuvimos un recibimiento increíble y, sobre todo, me pone contento de que reciban a nuestra música del litoral”.“Con este nuevo formato y banda, tratamos de traer a los jóvenes y abrir un poco el abanico para mostrar cómo sentimos el chamamé no solo con lo musical, sino también con la estética. Tenemos un equipo increíble”, expresó.Por último, sostuvo: “Me parece apropiado que cada chico quiera tomar y estudiar a la música como una disciplina, es bueno que la solidaridad vaya por ese lado. Nosotros lo elegimos día a día y es una disciplina increíble para cada uno de los niños, así como para los grandes”."Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos, instituciones y escuelas", se indicó a Elonce y puntualizaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como, por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, jabones, etc.-Útiles escolares, lápices, pinturas y otros elementos para talleres de artes visuales.-Instrumentos musicales que puedan utilizarse para aprender.-Contribuciones solidarias a través de transferencias"Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales para cubrir las demandas diarias", explicaron a-"Voluntariado Santa Rita" del Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Roque-Cooperadora Hospital San Martín-Asociación Civil Suma de Voluntades-Escuela Nº 12 “Provincia del Neuquén” (Paraná)-Escuela "Gregorio Las Heras" (Primaria N°15)-Asociación Civil y Merendero "El Lucerito"-Escuela Nº 190 "Ob. J. M. Gelabert y Crespo" (Paraná)-Asociación Civil y Hogar “Nuevo Amanecer” (Crespo)-Escuela de Música, Danza y Teatro “Pr. Constancio Carminio” de Uader (Paraná)Durante toda la jornada del viernes 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.Como se ha realizado en anteriores ediciones, múltiples vecinales de la ciudad, clubes, gremios, instituciones, comercios, plazas, escuelas y organizaciones, también recibirán las donaciones solidarias en diferentes puntos de la ciudad y luego, las trasladarán hacia la Sala Mayo en el día de la jornada solidaria.también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través de transferencia con el Alias: ONCE.POR.TODOSTambién se implementarán colectas solidarias internas en clubes, asociaciones, gremios, vecinales, escuelas y otras instituciones, las cuales reunirán las donaciones, para luego nuclearlas en la Sala Mayo.