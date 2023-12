Etapa de recuperatorios: “Hay chicos de 16 años que no saben las tablas”

Sobre el cierre del ciclo lectivo 2023, por estos días se concretan la llamada etapa de integración de saberes, donde asisten aquellos estudiantes, tanto del nivel primario como secundario, que necesitan reforzar algún contenido dado a lo largo del año.estuvo en la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 2 “Almirante Guillermo Brown”, desde donde indicaron cómo se lleva adelante este período y dieron cuenta de un dato que preocupa: hay estudiantes secundarios que no saben las tablas de multiplicar.El vice rector de dicho establecimiento, Luis Maidana, explicó que esta etapa de integración de saberes, “es una oportunidad más que se les da a los estudiantes que estuvieron flojos en algún contenido, no es una cuestión de salvarse por salvarse sino incorporar bien ese contenido para luego ir a la instancia de las mesas”, en caso que lo requieran.En esta etapa, los estudiantes “hacen consultas, actividades y trabajos” específicos para reforzar contenidos y conocimiento.Consultado sobre cuáles son materias que a los chicos les cuesta más, expresó que “las materias base, como Lengua y Matemáticas, son donde los chicos están más flojos. Comprensión y análisis de texto, multiplicación, división y las tablas que son tan básicas, hay chicos que no las saben. Lamentablemente son chicos que están en ciclo superior, de 16 años. También hay falta de acompañamiento de parte de las familias, la escuela les da las herramientas, pero no tienen apoyo en las casas”.Por su parte, Nancy Crettaz jefa de Talleres, dio cuenta que hay chicos de 16 años que, por un alto grado de repitencia, aún están en un primer año y han dejado de asistir a la escuela, y para ingresar a una escuela de adultos, deben tener 18 años. A estos casos, “los tomamos y acompañamos para que ellos puedan avanzar, principalmente trabajamos la asistencia a clases y luego los contenidos”.La Escuela de Enseñanza Técnica Nº 2 tiene tres orientaciones: Administración de empresas, Industria del Vestir y Gastronomía. “Desde ciclo básico dan las tres y a fines del tercer año eligen una, todas tienen una importante salida laboral tanto en el ámbito público como el privado”, dijo finalmente Maidana.