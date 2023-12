Robaron en escuela de Paraná: “Se llevaron lo comprado con esfuerzo de familias”

Durante la madrugada delincuentes ingresaron a la Escuela Nº188 “Bazán y Bustos” de Paraná y robaron ventiladores, canillas, cortinas y otros elementos. Lamentablemente, este año la institución educativa sufrió numerosos robos y la directora aseguró en esta ocasión “se llevaron lo que con tanto esfuerzo las familias consiguieron para los niños”.”, dijo la directora al destacar que, en esta ocasión, “ingresaron a las aulas de la escuela y se llevaron ventiladores, canillas de bebederos, cortinas y rompieron rejas”.

Se llevaron el esfuerzo de las familias

este miércoles debía ser un día de fiesta porque se iba a desarrollar la muestra anual de lo realizado por los chicos, pero lamentablemente debimos empezar contando sobre el hecho: Hablando sin micrófono porque hasta eso se llevaron

Es una pena porque era el alimento para los niños, de 600 chicos que vienen a la escuela 400 asisten al comedor. Los chicos necesitan esto y es una gran ayuda a las familias

Muy consternada, la directora expresó que “”.En esta ocasión, recordó que “había ocho farolas que iluminaban la zona del tinglado donde los chicos formaban, pero durante el año las fueron robando y en invierno, de mañana temprano los chicos formaban en la oscuridad”En este sentido, la docente amplió que semanas anteriores también fueron víctimas de un robo, cuando malvivientes ingresaron al área del comedor y se llevaron comestibles. “”.

Fue un año récord en robos

Una nueva escuela

“Este año fue un año récord en cantidad de hechos delictivos, se llevaron estufas, ventiladores”, dijo al recordar que, tras los numerosos hechos, un grupo de padres de tercer grado realizó ventas de pizzas para juntar fondos y volver a comprar una estufa, lamentablemente también se la robaron”.“Sentimos mucha impotencia, porque creemos que es gente del barrio y nos lamenta porque seguramente son primos, hermanos o familiares de los niños que vienen acá”, comunicó la docentes muy apenadaLa directora destacó que está en construcción un nuevo edificio para la escuela que debía ser entregado en octubre del 2022. “Nos habían dicho que la iban a encontrar en poco tiempo, pero ahora nos enteramos que la obra está paralizada, despidieron al personal y solo cuenta con un sereno”, aseveró.“Con muchas personas que ya se jubilaron pedimos y luchamos por este edificio, pero todavía no está listo”, expresó al relatar que hace 25 años que trabaja en la institución y ya está pronto a jubilarse. “Siempre me gustó estar acá, soy de Santa Elena, pero elijo esta escuela porque es forma de vida, una entrega el corazón en esta comunidad que nos necesita y los contenemos”.Por su parte la secretaria y futura vicedirectora, sumó: “Queremos una escuela nueva. Son muchos años de entrega donde dejamos el corazón. Los chicos te llenan de una manera que es difícil irse”.Una mama y ex alumna, señaló que “es una pena que los chicos no tengan ventiladores y ya es hora que entreguen la escuela nueva, que es para los niños. Los padres ayudamos mucho en lo que podemos y queremos que estén mejor”