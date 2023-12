Para la Asamblea Ciudadana, el aumento del pasaje de colectivo es “un atropello”

Sociedad Una argentina sufrió un ACV tras presenciar un asesinato en México

El comunicado de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná rechazó el aumento de colectivos aprobados este martes, donde se establece que el boleto pase a costar 204,00 pesos.“Es un tema viejo, que se viene tratando desde hace años y todo el tiempo fue peor y ahora se aumenta. Es un atropello total”, expresó, una de las referentes, Alicia Glauser, a Elonce.En este sentido, apuntó contra quienes votaron a favor de la suba del pasaje de colectivos y mencionó: “Los concejales deberían pensar un poco más, pero pasa que ninguno toma colectivos, andan en auto. Estamos en una situación difícil y no sabemos que va pasar respecto a la economía, la educación pública y demás”“Es increíble que no haya tantas frecuencias”, dijo al ejemplificar que, desde zona sur, no se puede llegar el centro con una misma línea.Finalmente, destacó que “es inhumano la forma que han tratado a los usuarios. Necesitamos más frecuencias de colectivos y trenes para mejorar la circulación en el área metropolitana”