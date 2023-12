Usuarios opinaron sobre la suba del boleto de colectivo: “Es un gran ajuste”

Concejales aprobaron por mayoría, el proyecto del Ejecutivo Municipal que proponía subir la tarifa del pasaje de transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná y área metropolitana. De esta manera, el boleto general, comenzará a costar $204.00. Tras conocerse la noticia, Elonce dialogó con los usuarios de colectivos para conocer su postura al respecto.En tanto un hombre, mencionó estar al tanto del aumento del boleto de colectivos, pero desconocía el importe. “Era algo que se veía venir, todo sube. Lo peor de todos modos, es la mala frecuencia, hay líneas que parecen que no existen más”“Todo aumenta, y me parece bien, solo tienen que mejorar la frecuencia”, mencionó una mujer.Una joven dijo que “entre la falta de horarios y ahora el aumento, podemos decir que es un ajuste muy grande y todo afecta al usuario”. Asimismo, cuestionó el funcionamiento de la app para saber los horarios de los colectivos: “no sirve mucho, porque no funciona bien. Al que servicio hay que usarlo porque no queda otra, pero no hay que dejar de remarcar estas cuestiones”.“El servicio es malísimo y es una barbaridad, además las unidades están muy destruidas”, sumó una jubilada y sumó que “hay veces que hay que tomar dos colectivos para llegar a un destino”.