De armar un karting al Tricampeonato: la historia de Werner contada por su padre

“Es otro logro que se vive con toda la felicidad del mundo y no hay corazón que resista dos títulos en una semana”, aseguró a Elonce José Werner. Es que su hijo, Marianito, se consagró Tricampeón del Turismo Carretera y del TC Pick Up en lo que fue la coronación de una temporada brillante para el entrerriano oriundo de Paraná.Desde chico, Gabriel ayudaba a su abuelo a repartir leche y, en una de sus recorridas, tuvo un accidente y se quebró el fémur. “Su abuelo, en compensación por ese dolor, le compra un karting y ahí empieza la historia de Gabriel Werner Competición. Después aparece Mariano en escena: una siesta, a las 16.30, haciendo ruido frente a casa, donde había un terreno”, repasó al rememorar que “habían conseguido el motor de una moto, se lo pusieron a un karting y andaba girando”.“Sentía los gritos de los 20/30 chicos del barrio que se habían juntado”, recordó el hombre, ya en las escalinatas de la Catedral Metropolitana donde Marianito fue para agradecer su tercera copa en la máxima categoría del automovilismo.De la figura de su Marianito, ponderó que “es un profesional, que sabe lo que hace” y, ya hablando en plural al evocar el recuerdo de su hijo fallecido, sentenció: “Son personas que nacen con algo especial”.Y remarcó: “Este es un año muy especial, que no olvidaremos nunca, porque el domingo pasado festejamos la carrera y el campeonato de las Pick Up de Toyota y ahora este”.