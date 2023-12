Bahl: "Con trabajo, diálogo y planificación construimos y desarrollamos Paraná"

Elpresentaron su balance de gestión por el período 2019-2023 ante los integrantes del Concejo Deliberante de Paraná; el informe incluyó deuda, ingresos, gastos, la situación del personal y cómo queda financieramente el municipio, registró"Nos hicimos cargo de un Municipio endeudado, quebrado, que casi no podía prestar los servicios más básicos.Y lo hicimos sin quejarnos. Sin poner excusas", señaló."Hoy, más del 50% del presupuesto local se destina al desarrollo de infraestructura, la compra de maquinaria y el impulso económico de la ciudad, cuando en el 2019 estos rubros solo representaban un 29% del total", graficó. En otro tramo del discurso, Bahl informó que durante la gestión "redujimos la planta municipal en casi dos mil empleados, incluyendo la. Sin un solo paro sindical, sin un solo juicio laboral. Haciendo las cosas bien, que fue para lo que nos votaron".

"En Paraná no existirán problemas porque quedarán los fondos para pagar sueldos"

En materia de obras, aseguró:Sabemos que resuelven problemas, llevan soluciones a quienes hace mucho tiempo las están esperando y significan trabajo. Por eso en cuatro años terminamos cientos de obras. Y dejamos en ejecución cientos más", valoró Bahl.En este sentido, enumeró las 45 cuadras de Avenida Zanni, calle Rondeau, Racedo, Avenida Ejército, El Paracao, Espejo, Larralde, la nueva Avenida Circunvalación, las 200 cuadras de nuevo asfalto a través del sistema de esfuerzo compartido y 200 plazas recuperadas. Así como el Centro Distribuidor Sur, la sistematización de arroyos como La Santiagueña, y los PROMEBA Arroyo Colorado, Toma Nueva y Arenales., remarcó. De hecho, hizo un llamado de atención a las obras nacionales, como la construcción del centro distribuidor sur y la nueva planta potabilizadora "para reforzar la provisión de agua en la zona sur de Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda".En la oportunidad, se mostró "orgulloso" de las obras realizadas en las plazas de la ciudad "porque en pandemia vimos cómo la gente necesitaba tener un espacio público para disfrutar, y no todos tenían en pocas cuadras un lugar para hacerlo, entonces, decidimos intervenir más de 200 plazas con juegos de calidad". "Las plazas hicieron que los paranaenses vivamos la ciudad desde otra perspectiva", ponderó al respecto., insistió y recomendó a la gestión de Rosario Romero, "sostener la visión y la eficiencia en los servicios públicos, desarrollar obras públicas que impacten en la economía y mejoren la calidad de vida de la gente, además de diversificar el perfil productivo y acompañar al sector privado para que invierta y genere puestos de trabajo".Bahl también puso en valor lo realizado en otros sectores productivos de Paraná. "Dinamizamos la producción a través de la inversión en turismo, cultura y el acompañamiento a los sectores productivos", dijo."Aunque no es competencia del Municipio, asumimos la responsabilidad de intervenir en el perfil productivo de la ciudad para diversificarlo y generar más oportunidades para nuestros vecinos. Fortalecimos el parque industrial con la incorporación de 20 nuevas hectáreas; creamos el Distrito del Conocimiento, para el desarrollo de uno de los principales rubros exportadores a nivel nacional y nos convertimos en uno de los principales destinos turísticos de la región", enumeró.Por último, se refirió a la mirada de sostenibilidad ambiental en las políticas públicas. "Desarrollamos el SEPARÁ, nuestro sistema de recolección diferenciada de residuos a partir de la doble contenerización, para reducir la basura en la ciudad y sumar valor a la tarea de los recuperadores. Acompañando a las organizaciones ambientales, pusimos en valor el Islote Curupí, gracias al cual entendieron la importancia de cuidar los ecosistemas ribereños miles de argentinos".Zoff, por su parte, valoró el trabajo realizado desde el HCD para Paraná: "Cada cosa que llevó adelante el Ejecutivo requirió, en forma previa o posterior, un trabajo legislativo y hoy vemos los resultados, en las obras que se han realizado, en la situación económica y financiera del municipio y en el orden que tenemos".La presidenta del HCD, al dar cuenta de la optimización del personal, comentó que "se jubilaron 22 personas y no hicieron nuevas designaciones para esos cargos de direcciones". "El 91% de los recursos del HCD se destina a pagar sueldos, y con el escaso margen que queda se hicieron oficinas, baños, se remodeló el recinto y se inauguró una nueva sede legislativa", explicó aEn la oportunidad, Zoff rescató el trabajo conjunto con la oposición "porque necesitábamos herramientas para sacar a la ciudad del caos en el que se encontraba cuando asumimos con una deuda del 30% del presupuesto, pero logramos una ordenanza que declaraba la emergencia económica con la comisión verificadora de créditos y la autorización para que el municipio pueda endeudarse para comprar equipamiento que no tenía"."Las premisas esenciales que planteamos fueron el diálogo, el respeto y generar los consejos necesarios con todos los bloques, lo que puede verse en las obras realizadas y la situación económica y financiera del municipio gracias a las ordenanzas sancionadas", cerró.

