Werner dedicó su coronación a la gente: "Lo que hicieron por mí no tiene precio"

El Tricampeón del Turismo Carretera, Mariano Werner, arribó a Paraná y es escoltado por un grupo de fanáticos que, desde temprano, lo esperaba en el acceso al Túnel Subfluvial, del lado de la capital entrerriana."Uno vive tan acelerado y estas dos semanas fueron de mucho estrés y nerviosismo, pero sé del cariño de la gente y me encontré con muchos entrerrianos en San Juan que dejaron todo y fueron", destacó al agradecer a sus seguidores. "Tanto costó y llegaron todas juntas, que ahora a disfrutarlo porque sé lo difícil que es", remarcó al repasar que levantó tres copas en prácticamente tres años. "Sé del cariño de la gente porque cuantas veces me esperaban en Paraná sin traerles nada y hoy con lo máximo", agradeció."Después de conseguir estas dos cosas, será difícil volverlo a repetir y, si fuera más grande, hoy ya daría por terminada mi carrera deportiva porque no es fácil, pero necesito y vivo esto", subrayó Werner ay dedicó su triunfo "a toda la gente porque lo que hicieron por mí, no tiene precio".