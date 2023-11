Sufrió un robo, la policía depositó el dinero en Fiscalía y no puede recuperarlo

El pasado 23 de noviembre, Abel Gianichini, fue víctima del accionar de una joven que le quitó la billetera con 18.000 pesos, los cuales tenía para realizar la compra de alimentos. Si bien pudo correrla y la policía la detuvo, hasta ahora no ha podido recuperar el dinero que quedó depositado en el Ministerio Público Fiscal.



Según contó el jubilado a Elonce, ese día había salido de su casa cerca de las 7.30 para tomar el colectivo y dirigirse hasta un comercio ubicado en la zona de Don Bosco y Plas Parera. Pero en el camino, fue sorprendido por una joven que “me echó algo en los ojos, me bajó los pantalones, me volteó y me sacó la billetera y el celular”.



En ese momento, comenzó a correrla y con ayuda de un guardia de seguridad privada logró recuperar su billetera, pero estaba vacía.



“La chica se metió en un hueco y mientras tanto vinieron los patrulleros, la sacaron y les entregó la plata”, dijo Gianichini y acotó que personal del 911 se quedó con el dinero que luego depositó en el Ministerio Público Fiscal y aun no puede recuperarla.



Sobre los motivos por los cuales no le devuelven su dinero, el jubilado explicó que le exigen que presente más testigos de lo ocurrido, siendo que tiene la denuncian formal en sede policial.



“Quiero que me la den porque necesito la plata, tenía 18.000 pesos y la fiscal me dice que necesita otro testigo y que venga mañana, ¿para qué quieren tantos testigos?. Yo nunca en mi vida había visto a esa mujer que me robó”, expresó finalmente con la esperanza de poder recuperar lo que le pertenece. Elonce.com