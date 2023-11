“Hasta no encontrarlo no vamos a parar”, afirmaron primos de Emiliano

Policiales Retomaron la búsqueda de joven desaparecido en el río Paraná

El lunes 27 de noviembre y en medio de una calurosa tarde, un joven de 20 años quiso refrescarse en el río Paraná, en la zona de Bajada Grande, pero desapareció.Desde entonces, Emiliano Axel Duré Larrosa, está siendo intensamente buscado, principalmente por sus familiares, amigos y vecinos del barrio que han puesto a disposición su tiempo y recursos para poder hallar al muchacho.Este miércoles buzos tácticos de la policía de Rosario se sumergieron en la zona donde “Emi” se hundió, pero la inspección fue infructuosa y ante las características que presenta el río les confirmaron a los familiares que el cuerpo no puede estar en ese lugar y recomendaron realizar la búsqueda aguas más abajo.recordaron cómo era el joven y sobre cómo sigue el operativo para localizarlo.“Hemos tenido una búsqueda bastante amplia”, dijo Santiago con algunos cuestionamientos al accionar de Prefectura en el marco de la búsqueda de Emiliano. “Nuestros familiares, amigos y vecinos están en Diamante buscando porque ya tenemos la confirmación de los buzos que se tiraron que es imposible que esté en esta zona porque la correntada lo llevó aguas abajo. Y Prefectura está acá, tirando un grampín que ni siquiera tiene punta”.Tras ello, agradeció a todas las personas que les han acercado combustible para poder continuar con la búsqueda de Emiliano “que sigue y sigue”.Juan, por su parte, contó que “antes que llegaran los buzos, un tío tiró un grampín donde mi primo se hundió y se dio cuenta enseguida que hay un pozo de más de 15 o 18 metros y que probablemente por el remanso lo pudo haber sacado o puede estar ahí el cuerpo, y si sale a flote sale en ese mismo lugar. Pero cuando los buzos se metieron, con la carga de 150 kilos que tienen no podían estar ni 10 segundos porque la corriente los sacaba y no podían llegar al fondo. No puede estar ahí nunca”, estimó.Sobre los momentos previos a la desaparición, mencionó que “es habitual que los chicos vengan a refrescarse un rato, él lo hizo como un día más y unas horas antes había comido bastante, por lo que pensamos que pudo haber tenido un calambre. Si bien no sabía nadar al 100 por ciento, tenía conocimiento del río”.“Nos criamos juntos con Emi y esto es muy difícil, los amigos están destrozados porque intentaron acercarse a él y no llegaron, estaban cerca pero cuando estuvieron a punto de agarrarlo se hundió y de ahí ya no se supo más nada. A parte de ser primos teníamos una relación muy estrecha, era nuestro compañero de fútbol y todo Bajada Grande siente dolor porque todos los conocían y era muy bueno, no se metía con nadie, ni tenía vicios”, expresaron.Finalmente, Juan afirmó que “siempre lo vamos a buscar y hasta no encontrarlo no vamos a parar. La esperanza no se termina más. Lo que le pasó a Emi le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros porque siempre estábamos haciendo estas cosas en épocas calurosas”.