Establecieron precios de referencia para el kilo de pan en Paraná

En el Centro de Panaderos de Paraná se realizó una reunión en la cual establecieron precios de referencia. En tal sentido, el presidente de la entidad, Gustavo Satler, detalló aque”. Admitió que en algunos barrios y “depende el comercio y sus costos, pueden rebajar un poco el valor al mostrador”.Sobre los porcentajes de aumento de la materia prima, especificó que “esta semana la margarina de marca subió 40 por ciento. Las harinas lo hicieron entre 23 y 28 por ciento. De 7.500 se fue a 9.000 pesos la bolsa”.Todo incide en los costos. Uno trata de manejar esos incrementos para ir atrás de los mismos, pero se hace difícil sostenerlo”.Satler añadió que “se vende, pero se siente un resentimiento en la demanda”. Acerca de los valores de los productos típicos para las fiestas navideñas, puso de relieve el aumento que hubo en los insumos. Ejemplificó: “el kilo de castaña de cajú que el año pasado valía 3.000 pesos, hoy está a 14.000 pesos. Entonces, cuando uno hace un pan dulce especial tiene que seguir manteniendo las proporciones. Hay que mantener la calidad, pero hay que reducir el margen de ganancia. El kilo de pan dulce especial está a 8.400 pesos”.Sobre los trabajadores, expresó que “tenemos una relación con la parte sindical. Entendemos la situación, no podemos hacernos al costado y vamos subsanando la inflación para que ellos no queden tan desfasados”.Además, manifestó que los proveedores “limitan las entregas. Si compras 10 cajas de margarina en la semana y querés adquirir 15, te la restringen. Eso hace pensar que hay especulación”.“Seguir manteniendo gastos fijos y cargas sociales se hace muy difícil, pero, medianamente, siendo ordenado, se puede ir llevado. Lo fundamental es que no se resienta demasiado el consumo”, completó Satler.