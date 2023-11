El acatamiento al paro docente es total en escuela primaria de Paraná

Política Se realiza las primera de tres jornadas de paro docente anunciadas en Entre Ríos

Se cumple este miércoles la primera de las tres jornadas de paro docente a las que convocó Agmer “para que los sueldos no queden por debajo de la inflación”.recorrió la escuela Nº 158 “José B. Zubiaur” para dar cuenta del acatamiento a la medida de fuerza.“El acatamiento al paro es total en el turno mañana y para la tarde está previsto que se presenten algunos docentes, pero no sabemos cuántos”, comunicó ala vicedirectora de la institución educativa, Analía Berlari.Y el servicio de comedor escolar está asegurado: “Se cocina igual, pero no para la misma cantidad de chicos”, indicó la directiva.“El menú está establecido por Comedores Escolares y, en los días de intenso calor, se sirve salpicones de pollo con verduras; a los chicos les gusta mucho porque es algo fresco y se lo acompaña con una fruta”, contó al respecto.Punto aparte, la directiva dio cuenta de la “comunicación fluida” que mantienen con los papás de los alumnos, a través de los grupos de WhatsApp, que es la herramienta que quedó operativa tras la pandemia por coronavirus.