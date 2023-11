La plaza infantil del complejo Thompson lleva el nombre de Jesús "Norbi" Ojeda

Con la presencia de la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff, concejales, representantes de comisiones vecinales y familiares del ex empleado municipal Jesús Norberto Ojeda, se inauguró la nomenclatura que da nombre a una de las plazas del Balneario Thompson."Hemos estado en muchos actos de nomenclatura de calles y plazas, pero ninguno fue tan emocionante como éste, no solamente hoy sino en cada momento del proceso, donde la mamá de Norbi participó activamente", contó Zoff, y afirmó: "Estos momentos, no solo son emocionantes, sino que le dan sentido a lo que hacemos". Jesús Ojeda falleció a los 40 años el 16 de octubre de 2021, por un problema de salud , en su vivienda de calle Laurencena en Paraná. Fue un trabajador de la Dirección, encargada de realizar el mantenimiento del Complejo Thompson, donde prestó servicios hasta el día de su fallecimiento. Además, Ojeda se desempeñó como cantante tropical y fue jugador de fútbol en la capital provincial.Por su parte, la madre del ex agente municipal homenajeado, Beatriz "Perica" Ojeda, se mostró orgullosa por el recuerdo a su hijo, y aprovechó la ocasión para agradecer a todos los compañeros de trabajo y las Comisiones Vecinales que impulsaron esta iniciativa.Finalmente, el concejal Ramón Núñez, autor de la ordenanza que fue aprobada por unanimidad , manifestó que esta norma nació de un compromiso asumido con la madre de Norberto Ojeda y además, como reconocimiento a todos y todas las empleadas municipales de Paraná.En el acto estuvieron presentes representantes de las Comisiones Vecinales "Puerto Sánchez", "Túnel", "Florida", "Los Arenales", y "Lomas del Mirador 2"; también participaron representantes del merendero "El Tata", compañeros empleados del Balneario "Thompson", directivos y personal jubilado de la Municipalidad de Paraná.